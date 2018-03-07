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Tahran'da başörtüsünü açan genç kıza 2 yıl hapis

İran'ın iki yıldır konuştuğu başörtüsü protestocusu genç kıza, savcılık 2 yıl hapis cezası verdi.

Tahran'da başörtüsünü açan genç kıza 2 yıl hapis

İran'ın iki yıldır konuştuğu başörtüsü protestocusu genç kıza, savcılık 2 yıl hapis cezası verdi.

07 Mart 2018 Çarşamba 23:43
Tahran'da başörtüsünü açan genç kıza 2 yıl hapis

Tahran'da başörtüsünü açan genç kıza 2 yıl hapis


İran'da son durum, İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kadının 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Rylemciyi "umuma açık alanda başörtüsünü açarak halkı bozgunculuğa teşvik etmek"le suçladı


İran merkezli Entekhab haber sitesine göre, başkent Tahran'da basın mensuplarına konuşan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kadının 2 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi.

Devletabadi, ismini açıklamadığı eylemciyi "umuma açık alanda başörtüsünü açarak halkı bozgunculuğa teşvik etmek"le suçladı.

İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılab Caddesi'nde Aralık 2017'de bir kadın, başörtüsünü çıkarıp bir sopanın ucunda sallayarak ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmişti. "İnkılab Caddesi Kızı" olarak isimlendirilen Vida Muvahhid'in başlattığı eylemin ülkede giderek yayıldığı gözlendi.

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