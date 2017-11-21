Terör örgütlerinin ittifakına ABD göz yummuş

Irak ve Suriye'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın ittifak yapmasına Amerikan yönetiminin göz yumduğu konusunda itiraf İngiltere'den geldi. İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, DEAŞ karşıtı koalisyonun Rakka'da YPG ile DEAŞ arasındaki anlaşmadan haberdar olduğunu söyledi.

Moore, "Karar arazideki gruplar tarafından alındı, koalisyonun haberi vardı ancak bunu engelleyemedi." dedi.

İngiliz Büyükelçi, NATO tatbikatında yaşanan skandal için 'çok utanç verici bir olay' ifadelerini kullandı. Büyükelçi, "Türkiye'yi anlıyorum ama bu bir kişinin işi, NATO'nun değil. NATO çok hızlı bir şekilde özür diledi." dedi.

Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştığı iddialarını 'absürd' olarak tanımlayan Richard Moore, S-400 alımının Türkiye'nin kendi alacağı bir karar olduğunu söyledi.