Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104446
ALTIN
162.486
DOLAR
3.9519
STERLİN
5.2278
EURO
4.6321
Celtics 16'da 16 yaptı
Celtics 16'da 16 yaptı
'Herkes voleybolu örnek alsın'
'Herkes voleybolu örnek alsın'
Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi
Süper Lig'de son durum: Lider...
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak istiyoruz
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak...
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde

Terör örgütlerinin ittifakına ABD göz yummuş

PKK'lı katillerle, terör örgütü DEAŞ'a karşı ittifak kuran Amerikan yönetimi ile Pentagon'un FETÖ destekçisi subayları, Suriye ve Irak'ta yürüttüğü kirli savaşın itirafı İngiltere'den geldi.

Terör örgütlerinin ittifakına ABD göz yummuş

PKK'lı katillerle, terör örgütü DEAŞ'a karşı ittifak kuran Amerikan yönetimi ile Pentagon'un FETÖ destekçisi subayları, Suriye ve Irak'ta yürüttüğü kirli savaşın itirafı İngiltere'den geldi.

21 Kasım 2017 Salı 15:41
Terör örgütlerinin ittifakına ABD göz yummuş

Terör örgütlerinin ittifakına ABD göz yummuş

Irak ve Suriye'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın ittifak yapmasına Amerikan yönetiminin göz yumduğu konusunda itiraf İngiltere'den geldi. İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, DEAŞ karşıtı koalisyonun Rakka'da YPG ile DEAŞ arasındaki anlaşmadan haberdar olduğunu söyledi.

Moore, "Karar arazideki gruplar tarafından alındı, koalisyonun haberi vardı ancak bunu engelleyemedi." dedi.

İngiliz Büyükelçi, NATO tatbikatında yaşanan skandal için 'çok utanç verici bir olay' ifadelerini kullandı. Büyükelçi, "Türkiye'yi anlıyorum ama bu bir kişinin işi, NATO'nun değil. NATO çok hızlı bir şekilde özür diledi." dedi.

Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştığı iddialarını 'absürd' olarak tanımlayan Richard Moore, S-400 alımının Türkiye'nin kendi alacağı bir karar olduğunu söyledi.

TRT World'ün Cerablus belgeseline ödül
TRT World'ün Cerablus belgeseline ödül
ABD medyası 'DEAŞ-PKK/PYD anlaşmasına' sessiz
ABD medyası 'DEAŞ-PKK/PYD anlaşmasına' sessiz
Sınırda teröristlere geçit yok
Sınırda teröristlere geçit yok
Dışişleri Bakanlığından DEAŞ ile PYD/YPG anlaşmasına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığından DEAŞ ile PYD/YPG anlaşmasına ilişkin açıklama
ABD'den DEAŞ elebaşılarına hava saldırısı
ABD'den DEAŞ elebaşılarına hava saldırısı
Rusya'dan 'ABD DEAŞ'ı koruyor' iddiası
Rusya'dan 'ABD DEAŞ'ı koruyor' iddiası
Amerika, DEAŞ'i gizliyor: Rusya'ya göre ABD iki yüzlü
Amerika, DEAŞ'i gizliyor: Rusya'ya göre ABD iki yüzlü
Amerika DEAŞ'le PKK'yı öpüştürmüş: Kirli ittifak
Amerika DEAŞ'le PKK'yı öpüştürmüş: Kirli ittifak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Park ettiği aracının yerini tam 20 yıl sonra hatırladı
Park ettiği aracının yerini tam 20 yıl sonra hatırladı
Plakasına 88 yazdıran adama 6 ay hapis cezası geldi
Plakasına 88 yazdıran adama 6 ay hapis cezası geldi
Alman ordusunda tankların yarısından fazlası hurda olmuş
Alman ordusunda tankların yarısından fazlası hurda olmuş
Amerika'nın yeni hedefi Türk Rus ilişkilerine ekonomik darbe
Amerika'nın yeni hedefi Türk Rus ilişkilerine ekonomik darbe
Amerika, DEAŞ'i gizliyor: Rusya'ya göre ABD iki yüzlü
Amerika, DEAŞ'i gizliyor: Rusya'ya göre ABD iki yüzlü
Irak'ta deprem; Ölü sayısı 400'ü geçti, 6 bin yaralı var
Irak'ta deprem; Ölü sayısı 400'ü geçti, 6 bin yaralı var
Dünyanın en saf taksicisi; İki kıta gezdi, parasını alamadı
Dünyanın en saf taksicisi; İki kıta gezdi, parasını alamadı
Dolar milyarderi Arap prenslerin son hali dünyayı güldürdü
Dolar milyarderi Arap prenslerin son hali dünyayı güldürdü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim