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18 Mayıs 2017 Perşembe 17:00

Trump 'Amerikan tarihinin en büyük cadı avı'

Trump, "Clinton'ın seçim kampanyası ve Obama yönetimi döneminde meydana gelen tüm kanunsuz hareketlere karşın, hiçbir zaman özel savcı atanmamıştı," dedi.

Trump 'Amerikan tarihinin en büyük cadı avı'
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Trump 'Amerikan tarihinin en büyük cadı avı'

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılki başkanlık seçimlerine Rus müdahalesi iddiaları hakkında açılan soruşturmaya kendi Adalet Bakanlığı tarafından, dışarıdan özel savcı atanmasına sert tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Clinton'ın seçim kampanyası ve Obama yönetimi döneminde meydana gelen tüm kanunsuz hareketlere karşın, hiçbir zaman özel savcı atanmamıştı," dedi.

Trump bu soruşturmanın haksız olduğunu savunarak, "Amerikan tarihindeki en büyük siyasi cadı avı," diye tanımladı.

Adalet Bakanlığı: "Atama, halkın yararına"

Eski FBI başkanlarından Robert Mueller, geçen yılki seçimlere Rusya'nın Trump lehine müdahale ettiği suçlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın başına özel savcı sıfatıyla getirilmişti.

Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein, soruşturmayı denetlemek adına dışarıdan özel savcı atanmasının "halkın yararına" olduğunu söyledi.

Başkan Donald Trump'ın FBI Başkanı James Comey'yi görevden alması üzerine, soruşturmaya özel savcının atanması çağrıları artmıştı.


 
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