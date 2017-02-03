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03 Şubat 2017 Cuma 11:46

Trump'ın danışmanından çok önemli Türkiye açıklaması

Ankara - Washington hattında son 4 yıla damgasını vuran Obama yönetiminin vahim dış politika hatalarının giderilmesi için ABD yönetinden önemli mesajlar geliyor.

Trump'ın danışmanından çok önemli Türkiye açıklaması
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Trump'ın danışmanından çok önemli Türkiye açıklaması

Türkiye ile ABD arasında yeni bir bahar havası mı başlıyor. Ankara - Washington hattında son 4 yıla damgasını vuran Obama yönetiminin vahim dış politika hatalarının giderilmesi için ABD yönetinden önemli mesajlar geliyor. Rakka operasyonunda terör örgütü PYD'nin devre dışı bırakıldığı yolunda gelen haberlerin ardından bu kezde yeni yönetime yakın isimler "Türkiye'nin bölgede alternatifi yok" mesajı geldi.
Washington merkezli düşünce kuruluşu Global Policy Institute tarafından düzenlenen "ABD Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa mı?" başlıklı panel konunun uzmanlarını bir araya getirdi.



Washington merkezli tarafsız ve bağımsız düşünce kuruluşu Global Policy Institute (GPI), Donald Trump döneminde ABD Türkiye ilişkilerinin geleceğini ele alan bir etkinlik düzenledi.

Donald Trump'ın ABD başkan adaylığı döneminde dış politika danışmanlığını yapan Walid Phares, ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı General Mark Kimmitt ve Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Burak Küntay'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü Global Policy Institute (GPI) Başkanı Paolo von Schirach üstlendi.


Panele ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi Washington DC rektörü Sinem Vatanartıran, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, her iki ülkenin karşı karşıya olduğu terör tehdidi nedeniyle ABD ve Türkiye arasında geçmişten bugüne devam eden müttefiklik ilişkisinin güçlenmesine şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

"ABD Türkiye olmadan yapamaz"

Panelde ilk sözü alan ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı General Mark Kimmitt, ABD ve Türkiye arasındaki karşılıklı stratejik çıkarlara dayanan ilişkiye dikkat çekerek, Türkiye'nin çevrelendiği coğrafyanın krizlerle boğuştuğunu ve bu krizlerin ABD'nin güvenliğini tehdit etme potansiyeline sahip olduğunu hatırlattı. Kimmitt, bu yüzden ABD'nin öncelikle kendi güvenliği için Türkiye ile yakın işbirliği yapması gerektiğini savundu. Krizleri fırsata çevirmenin iki ülkenin elinde olduğunu anlatan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin Ortadoğu'da Türkiye ile ortak hareket etmeksizin başarılı olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Trump'ın Ortadoğu danışmanından işbirliği vurgusu

ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump'ın kampanya döneminde en yakınındaki isimlerden biri olan dış politika danışmanı Walid Phares, panelde yaptığı konuşmada yeni başkan Trump'ın önümüzdeki dönemde Türkiye ile ilişkilerde izleyeceği rotaya ilişkin ipuçları verdi. Trump'ın teröre karşı Türkiye ile işbirliği yapacağına inandığını anlatan Phares, özellikle Suriye politikası ve DEAŞ ile mücadele konularında ortak hareket etme potansiyeline dikkat çekti. Bölgede ortaya çıkabilecek en ufak yerel krizin kısa sürede büyüme riskinin olduğunu anlatan Phares, bunu engellemenin yolunun diyalog zemini yaratmaktan geçtiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın yüz yüze gerçekleşecek ilk görüşmelerinin önemine işaret eden Phares; Türkiye, ABD ve Rusya'nın bir araya gelerek uluslararası krizlere çözüm bulma konusunda bir güvenlik ortaklığı kurabileceklerini, ABD icin bolgede Turkiye'nin alternatifi olmadigini belirtti.

"Bir örgütten kurtulmak için başka bir örgütü kullanamazsınız"

Panelde son olarak söz alan Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Burak Küntay, ABD'nin DEAŞ'la mücadele politikasını eleştirerek "Bir terör örgütünden kurtulmak için bir başka terör örgütünü kullanarak başarıya ulaşamazsınız" diye konuştu. ABD'nin PYD/YPG'ye destek vermesinin yanlış olduğunu vurgulayan Küntay, Türkiye'nin hem bu konuda hem de FETÖ konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alarak Türkiye ile daha yakın ilişki içinde olmasının her iki ülkenin yararına olacağının altını çizdi.
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