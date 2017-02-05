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05 Şubat 2017 Pazar 12:08

Trump'ın temyiz başvurusu reddedildi

Trump’ın aldığı kararı duruduran ABD Adalet Bakanlığı, nüfusları büyük oranda Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik getirilen vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durduran mahkeme kararını temyize götürdü.

Trump'ın temyiz başvurusu reddedildi
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Trump'ın temyiz başvurusu reddedildi
Trump’ın aldığı kararı duruduran ABD Adalet Bakanlığı, nüfusları büyük oranda Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik getirilen vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durduran mahkeme kararını temyize götürdü. Uluslararası ajanslar, az önce Trump’ın temyiz başvurusunun reddedildiğini ‘acil’ koduyla geçti. Trump’ın uygulamak istediği kararnamede “Yabancı Teröristlerin ABD’ye Girişinden Ülkeyi Korumak” başlıklı kararname, ABD’nin tüm mülteci programını 120 günlüğüne durduruyor. “Terörle ilintili” olarak görülen ve nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin pasaportlarını taşıyanlar için 90 günlük seyahat yasağı getirildi. Bu kapsama giren İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının vize başvurusu kabul edilmeyecek. Suriyeli mültecilerin ülkeye girişi süresiz olarak yasaklandı. Diğer mültecilere ise dört ay yasak getirildi. ABD’nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı 110 binden 50 bine düşürüldü. Yargıç Robart’ın kararıyla Trump’ın yukarıda anılan maddeleri içeren kararnamesi ülke çapında durduruluyor. Federal mahkeme kararı hemen yürürlüğe girdi.
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