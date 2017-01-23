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23 Ocak 2017 Pazartesi 20:01

Trump TPP ortaklığından çekildi

 Trump'dan ilk icraat geldi.TPP ortaklığından seçimlerde vaad ettiği gibi çıktı

Trump TPP ortaklığından çekildi
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Trump TPP ortaklığından çekildi
 Trump'dan ilk icraat geldi.TPP ortaklığından seçimlerde vaad ettiği gibi çıktı.Donald Trump, anayasanın kendisine verdiği başkanlık yetkisini kullanarak ABD’nin Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan (Trans-Pacific Partnership-TPP) çıkmasını onaylayan kararı imzaladı.
   Trump, başkanlık seçimi kampanyasındaki konuşmalarında TPP’nin ABD için ‘potansiyel felaket’ olduğunu savunmuştu.  TPP anlaşması 2015 yılında ABD eski başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı. Dünya ekonomisinin yüzde 40’ini kapsayan TPP’de Japonya, Malezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Meksika, Brunei, Vietnam, Şili, Singapur gibi ülkeler bulunuyor.
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Donald TrumpTPP
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