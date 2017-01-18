Türk Rus savaş uçaklarından ilk ortak operasyon

BU HAMLE BÖLGEDE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

17 UÇAK HAVALANDI; 9 RUS 8 TÜRK UÇAĞI OPERASYONA KATILDI

ABD AYLAR SONRA İLK KEZ

Türkiye bir zamanlar en yakın müttefiki Amerika'nın dümen suyundan tamamen çıktı mı? Terör örgütü DEAŞ'e karşı Suriye topraklarında aylardır tek başına mücadeye eten Türk ordusu, soğuk savaş yıllarında NATO'nun ezeli düşmanı Rus ordusuyla ortak operasyon yapmaya başladı. ABD ise, geçtiğimiz yılın başlarına kadar DEAŞ'e destek vermekle suçladığı Türkiye'yi bu amansız terör savaşında yüzüstü bırakarak adeta teröristlere arka çıktı. Terör örgütleri karşısında yalnızlığa itilen Ankara'nın Moskova ile başlattığı bölgesel ortaklığın nereye kadar uzanacağını kestirmek güç, ancak ilk operasyon önemli bir başlangıç olarak görülüyor.Bu arada aylardır Suriye'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik tek bir operasyon yapmayan Amerikan uçakları ilk kez dün 4 hedefi vurduğunu açıkladı.Türk Rus hava kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik ortak operasyonu Ortadoğu ve Karadeniz'de tüm dengeleri değiştirebilecek hamle olarak görülüyor. TSK'nın NATO'dan her hangi bir müttefiki yerine Rus Hava Kuvvetleri'yle ortaklaşa yürüttüğü operasyon yeni bir başlangıç olabilir mi sorusuna uzmanlar temkinli yaklaşıyor.Interfax'ın haberine göre Türk ve Rus jetleri Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak operasyon başlattı.Operasyonun, Halep kırsalında yer alan El Bab kentine düzenlendiği bildirildi.Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in aktardığına göre Rusya ve Türkiye'nin koordineli olarak gerçekleştirdiği ilk hava operasyonu oldu.Toplamda 9 Rus uçağı ve 8 Türk jetinin katıldığı aktarıldı.Öte yandan toplam 9 sorti yapıldığı ve 36 DEAŞ hedefinin vurulduğu kaydedildi.İlerleyen günlerde Türkiye ve Rusya'nın operasyonları sürdürmeyi planladığı aktarıldı.Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, "Hedefler iki ülke Genelkurmayları tarafından önceden belirlendi. Son iki günde insansız hava araçlarıyla gözlem yapıldı" dedi.Rudskoy, Türkiye ve Rusya Hava Kuvvetlerinin ortak operasyonunun "" olduğunu kaydetti.Terör örgütü DEAŞ'le mücadele etmek için Suriye ve Irak topraklarında konuşlandırılan çok sayıda ABD savaş uçağı, helikopteri PKK'nın Suriye uzantısı PYD'li teröristlere ağır silahlarla eğitim verirken, Amerikan yönetimi dün ilk kez savaş uçaklarının El Bab yakınlarında 4 hedefi vurduğunu duyurdu. Türkiye ile Rusya'nın ortak hava operasyonu haberinin hemen ardından yapılan açıklamaya Türk güvenlik güçlerinin tepkisi "Zahmet olmuş" şeklinde özetlenecek cinsten.