DIŞ HABERLER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ocak 2017 Çarşamba 17:06

Türk Rus savaş uçaklarından ilk ortak operasyon

Türkiye ve Rusya hava kuvvetleri tarihte ilk kez ortak operasyon düzenledi. Bir zamanlar NATO'nun güdümünde 'Ezeli düşman' olarak görülen Rus ordusu ile Türk uçaklarının ortak operasyonu ne anlama geliyor? Terörle mücadele yüz üstü bırakılan Türkiye yeni ortaklıklar kurabilir mi?

Türk Rus savaş uçaklarından ilk ortak operasyon
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Türk Rus savaş uçaklarından ilk ortak operasyon

Türkiye bir zamanlar en yakın müttefiki Amerika'nın dümen suyundan tamamen çıktı mı? Terör örgütü DEAŞ'e karşı Suriye topraklarında aylardır tek başına mücadeye eten Türk ordusu, soğuk savaş yıllarında NATO'nun ezeli düşmanı Rus ordusuyla ortak operasyon yapmaya başladı. ABD ise, geçtiğimiz yılın başlarına kadar DEAŞ'e destek vermekle suçladığı Türkiye'yi bu amansız terör savaşında yüzüstü bırakarak adeta teröristlere arka çıktı. Terör örgütleri karşısında yalnızlığa itilen Ankara'nın Moskova ile başlattığı bölgesel ortaklığın nereye kadar uzanacağını kestirmek güç, ancak ilk operasyon önemli bir başlangıç olarak görülüyor.

Bu arada aylardır Suriye'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik tek bir operasyon yapmayan Amerikan uçakları ilk kez dün 4 hedefi vurduğunu açıkladı.

BU HAMLE BÖLGEDE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Türk Rus hava kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik ortak operasyonu Ortadoğu ve Karadeniz'de tüm dengeleri değiştirebilecek hamle olarak görülüyor. TSK'nın NATO'dan her hangi bir müttefiki yerine Rus Hava Kuvvetleri'yle ortaklaşa yürüttüğü operasyon yeni bir başlangıç olabilir mi sorusuna uzmanlar temkinli yaklaşıyor.

Interfax'ın haberine göre Türk ve Rus jetleri Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak operasyon başlattı.

17 UÇAK HAVALANDI; 9 RUS 8 TÜRK UÇAĞI OPERASYONA KATILDI

Operasyonun, Halep kırsalında yer alan El Bab kentine düzenlendiği bildirildi.

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in aktardığına göre Rusya ve Türkiye'nin koordineli olarak gerçekleştirdiği ilk hava operasyonu oldu.

Toplamda 9 Rus uçağı ve 8 Türk jetinin katıldığı aktarıldı.

Öte yandan toplam 9 sorti yapıldığı ve 36 DEAŞ hedefinin vurulduğu kaydedildi.

İlerleyen günlerde Türkiye ve Rusya'nın operasyonları sürdürmeyi planladığı aktarıldı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, "Hedefler iki ülke Genelkurmayları tarafından önceden belirlendi. Son iki günde insansız hava araçlarıyla gözlem yapıldı" dedi.

Rudskoy, Türkiye ve Rusya Hava Kuvvetlerinin ortak operasyonunun "oldukça verimli" olduğunu kaydetti.

ABD AYLAR SONRA İLK KEZ

Terör örgütü DEAŞ'le mücadele etmek için Suriye ve Irak topraklarında konuşlandırılan çok sayıda ABD savaş uçağı, helikopteri PKK'nın Suriye uzantısı PYD'li teröristlere ağır silahlarla eğitim verirken, Amerikan yönetimi dün ilk kez savaş uçaklarının El Bab yakınlarında 4 hedefi vurduğunu duyurdu. Türkiye ile Rusya'nın ortak hava operasyonu haberinin hemen ardından yapılan açıklamaya Türk güvenlik güçlerinin tepkisi "Zahmet olmuş" şeklinde özetlenecek cinsten.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'a kaçan askerler için karar 23 ocak'ta Yunanistan'a kaçan askerler için karar 23 ocak'ta
Amerika itiraf etti; Suriye'de Ateşkes'i biz bozduk Amerika itiraf etti; Suriye'de Ateşkes'i...
Atina'da Rus diplomat ölü bulundu Atina'da Rus diplomat ölü bulundu
Amerika, sınırlarımızda ateşle oynuyor: 110 yıl önceki gibi Amerika, sınırlarımızda ateşle oynuyor: 110 yıl...
PKK ve DAEŞ, batı atına Türkiye ve Rusya'dan intikam alıyor PKK ve DAEŞ, batı atına Türkiye ve Rusya'dan...
Trakya'da deprem; Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem Trakya'da deprem; Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde...
Yukarı Çık

Yunanistan'a kaçan askerler için karar...
Yurt dışına kaçak FETÖ'cüler bulundukları ülkelerden siyasi sığınma derdine düştü. Yıllarca...

Haberi Oku