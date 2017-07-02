Türkiye Afrin için Moskova ile anlaştı: Hava koruması Rusya'dan

HAVA KORUMASI İÇİN RUS UÇAKLARI DEVREDE

ERDOĞAN'IN PUTİN TRUMP GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELDİ

RUSYA FÜZE TATBİKATI BAŞLATTI

İDLİB’İN KONTROLÜ

M4 KARAYOLU KRİTİK ÖNEMDE

RAKKA VE MUSUL'DA NELER OLUYOR?

Terör örgütlerinin cirit attığı, sık sık Türkiye'ye taciz atışlarının yapıldığı Afrin'e operasyon için Ankara Moskova hattında yürütülen diplomasi trafiği sürerken, iki ülke PKK'nın bölgeden uzaklaştırılması konusunda anlaşmaya vardı. Bölgedeki tüm dengeleri alt-üst edecek anlaşma yürürlüğe girerse, sadece PKK değil, Amerika ve Suud krallığının da bölgede yürüttüğü vekalet savaşlarının seyri değişecek.Tütk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Türkiye sınırında son günlerde önemi hızla artan Afrin’i kontrol altına alması sürecinde Amerikan güçlerinin müdahale ihtimali belirdi. Türkiye böyle bir durumda hava savunmasını bölgede Rus füzelerine emanet ediyor. Bu durumittifakı içerisinde yarım asırlık güvenlik algısını yerle bir ediyor. Aynı ittifak içinde yer alan, Kore'de omuz omuza savaşan Türk askeri, Irak'ta tam 14 yıl önce meydana gelen ( 4 Temmuz 2003)nın ardından Amerikan ordusuna karşı koyulan mesafenin yerini artık Rus füzeleri alıyor.ittifakı içinde kendi çıkarlarından başka hiç bir şeye önem vermeyen Amerikan ordusunun bölgede yarattığı imaj üye ülkeler içinde de sorgulanmaya başladı.Türkiye’nin’e müdahale hazırlıklarına başlamasıyla birlikte diplomasi ve telefon trafiği hızlanırken, aynı zamanda askeri strateji ve satranç da başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinin arka planında Suriye’de anbean daha da ısınan atmosferin etkisi var.Önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait obüsler,’taki YPG hedeflerini vurdu; YPG’den karşı ateş açıldı. YPG, Tel Rifat’ı, İdlib ve Halep’in kuzeyine geçiş için kullanıyordu.Edinilen bilgiye göre TSK obüsleri, Reyhanlı’nın kuzeyinde Kırıkhan’la Hassa arasındaki bölgeyi de vuruyor. Tel Rifat’ın kuzeyine Rusya, bir yarbay komutasında 160 askerden oluşan mekanize-motorize bölük sevk etti. YPG de buraya takviye yapıyor. Bölgede askeri hareketlilik en üst seviyede devam ediyor. ABD bölgeye sevk ettiği, P-8 Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey uçaklarıyla denizaltını da kontrol etmeye çalışıyor.Rusya bölgede füze tatbikatı başlatacağını açıkladı; 200 km’ye kadar sınır çizerek ABD’nin Suriye’deki hedeflere yaklaşmamasını istedi. TSK’nın, Afrin’i kontrol altına alması sürecinde ABD’nin buraya bir müdahalesi olursa Rusya, havadaki her şeyi füzeleriyle vuracak. ABD ise Rakka operasyonunda kullandığı YPG’ye Türkiye’nin obüslerle müdahalesinden rahatsız. TSK’nın Afrin’i tamamen kontrole almasından sonra sahadaki bütün denklem değişecek, stratejiler yeniden çizilecek. Askeri yetkililer, ABD ve YPG’nin bulunduğu Münbiç’e, Türkiye’nin müdahalesi konusunda şu anda bir aciliyet ve zorunluluk bulunmadığını vurguluyor çünkü artık rota değişti.Afrin ve Münbiç’in birlikte Türkiye için tehdit oluşturduğu süreçte Türkiye El Bab’ı almıştı. Afrin de alındığında Münbiç tek başına tehdit oluşturamayacak. Afrin’den sonra dengelerin değişeceği ifade ediliyor. Sonraki aşamada ise hedef İdlib... Çatışmasızlık bölgeleri anlaşması ile Türkiye’nin kontrolünde olan İdlib’in silahlı unsurlardan arındırılması ve tamamen TSK’nın kontrolüne geçmesi planlanıyor. Burada Suud’ların gönderdiği ve çeşitli gruplar içinde savaşan 9 bin 500 kadar cihatçı da bulunuyor. Burası arındırıldığında İdlib’de Türkiye ve Esad karşıtı kimse kalmayacak.Münbiç’in tüm kontrolü, Halep-Münbiç arasındaki M4 otoyolundan geçiyor. Bu yol aynı zamanda doğuda Rakka ile batıda Halep’i birbirine bağlıyor. El Bab da bu iki kent arasında stratejik bir noktada. El Bab’ın 4 kilometre güneyinde El Thanif Köyü var. Buranın güneybatısında olan kısmı Türkiye’nin kontrolünde. Devamında Halep’e kadar olan kısmını ise Suriye rejimi kontrol ediyor. Münbiç’in kontrolü ve tam hâkimiyet sağlanmasının yolu M4 otoyolundan geçiyor. Bu yolu kontrol eden Münbiç’in hayat damarlarını kesmiş olacak.Haseke’den pamuk, buğday, petrol bu yol üzerinden taşınmaya devam ediliyor. Bu yolu kontrol edemeyen ticareti de kontrol edemez çünkü Rakka’nın güneyindeki yollar, kara taşımacılığına uygun değil. Sahada her geçen gün yeni bir strateji ve denklem ortaya çıkıyor. TSK’nın Afrin’i alması ve ardından İdlib’i tam kontrol etmesiyle CENTCOM’un ve desteklediği YPG’nin buradan çıkarılmasında önemli bir merhale kat edilmiş olacak, Suudi Arabistan denklem dışına itilmiş olacak.ve PKK'nın ortaklaşa yürüttüğü Rakka operasyonu aylardır medyada gündemdeki yerini korurken, terör örgütü DEAŞ'in 400 terörist ile birkaç günde aldığı Musul'dan neredeyse 1 yıldır sökülüp atılamaması kafaları karıştırıyor.Bölgedeki güvenlik kaynakları Rakka ve Musul'da bulunan DEAŞ üyesi teröristlerin önemli bir bölümünün operasyondan önce Suriye Irak sınır hattında farklı yerleşim birimlerine dağıldığını iddia ederken, Irak ve Rakka'da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kimlerle çatıştığı kafaları karıştırıyor.