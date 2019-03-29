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Türkiye Irak'a 20 dalgıç gönderdi: Musul yasta

Musul'da bir feribotun Dicle Nehri üzerinde batması sonucu yaşanan faciada 100'e yakın insan yaşamını yitirirken, arama çalışmalarına katılmak üzere Türkiye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 20 dalğıcı bölgeye gönderdi.

Türkiye Irak'a 20 dalgıç gönderdi: Musul yasta

Musul'da bir feribotun Dicle Nehri üzerinde batması sonucu yaşanan faciada 100'e yakın insan yaşamını yitirirken, arama çalışmalarına katılmak üzere Türkiye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 20 dalğıcı bölgeye gönderdi.

29 Mart 2019 Cuma 12:20
Türkiye Irak'a 20 dalgıç gönderdi: Musul yasta

Türkiye Irak'a 20 dalgıç gönderdi: Musul yasta


Musul yasta. Irak'ın Musul kentinde, 21 Mart'ta, Dicle Nehri üzerinde yaşanan faciada, feribotun batması sonucu 100'e yakın insan bir anda nehrin sularına gömülmüştü. Feci kazanın ardından Başbakan Adil Abdulmehdi, Musul Valisi Hammadi'yi açılan soruşturma süreci tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırdı.

ARAMA KURTARMAYA KATILACAKLAR


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde feribotun batması sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 kişilik dalgıç ekibinin bölgeye gittiğini açıkladı.

DENİZ KUVVETLERİ'NDEN 20 DALGIÇ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019'da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Musul
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