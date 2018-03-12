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Türkiye, S-400 teslimatının hızlandırılmasını istedi

ABD'nin ısrarla karşı çıktığı S-400 hava sanvunma sistemleri konusunda, Ankara'nın Moskova'dan süreci hızlandırması istediği ortaya çıktı. 

Türkiye, S-400 teslimatının hızlandırılmasını istedi

ABD'nin ısrarla karşı çıktığı S-400 hava sanvunma sistemleri konusunda, Ankara'nın Moskova'dan süreci hızlandırması istediği ortaya çıktı. 

12 Mart 2018 Pazartesi 13:11
Türkiye, S-400 teslimatının hızlandırılmasını istedi

Türkiye, S-400 teslimatının hızlandırılmasını istedi

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan hava savunma sistemleri satış anlaşmasında kritik gelişme. Ankara, ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin baskısını hafifletmek için Moskova'dan süreci hızlandırmayı talep etti.

Pentagon'un "Geri dönüş için zaman var" açıklamasını yapmasının ardından dün Rossiya 24 TV kanalına açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'nin isteği üzerine bu ülkeye S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin anlaşmayı daha hızlı hayata geçireceklerini söyledi.

DAHA ERKEN TESLİMAT

Kojin Rossiya 24 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye teslim edilecek S-400 hava savunma sistemi bataryalarına ilişkin olarak, "Kontrat imzalandı, şu anda hayata geçiriliyor. Türk tarafı, kontratın hayata geçirilmesinin hızlandırılması istediğini ifade etti" dedi.

Sputnik'in haberine göre, "Kontratın hayata geçirilmesi konusunda onlarla (Türkiye) orta yolda buluştuk" diye devam eden Kojin, "Kontrat, sanıyorum ki, 2020 başında hayata geçirilmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'nin kontrat kapsamında 4 adet S-400 bataryası için Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödediği açıklanmıştı. Bu miktarın bir kısmının Rusya'dan kredi ile ödendiği de belirtilmişti.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa 30 kilometre olan bu sistem ayrıca her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

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