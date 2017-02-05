UFO'lar yüzünden uçaklar alana inemedi

Sonun da bu da oldu. Çin'de üç yolcu uçağı, çok sayıda tanık tarafından görülen ve UFO olduğu iddia edilen parlak cisim sebebiyle havalimanına iniş yapamadı, çevredeki havalimanlarına yönlendirildiDünya basınında yer alan haberlere göre üç yolcu uçağı, kimliği belirlenemeyen, havada asılı duran parlayan cisimler yüzünden şehirdeki havalimanına iniş gerçekleştiremedi.UFO olduğu ileri sürülen cismin sadece pilotlar tarafından değil, birçok görgü tanığı tarafından da gözlemlendiği bildirildi.Öte yandan çok sayıda kişi, cismi yerden de gördüğünü savundu.Üç yolcu uçağı, gizemli olayın ardından yakınlardaki başka havalimanlarına yönlendirildi.Olay yerine giden yetkililer ise herhangi olağandışı bir durum saptayamadı.