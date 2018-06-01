Vahşi havyanlar hayvanat bahçesinden kaçtı, alarm verildi

Almanya'nın Lünebach kasabasında bulunan bir hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanların kaçması üzerine polis kasaba sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı yaptı. Vahşi hayvanların bir süre sonra yakalandığı belirtildi

Alman polisi kasaba sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı yaptı. Kaçan hayvanların görülmesi durumunda polisin haberdar edilmesi istendi. Alman haber ajansı DPA, hayvanların bir süre sonra yakalandıklarını duyurdu.

Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Bitburg-Prüm belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan sel felaketi sonrasında, Lünebach'taki hayvanat bahçesinden bazı yırtıcı hayvanların kaçtığı belirtildi.

Kaçan hayvanlar içerisinde bir ayının da bulunduğu ancak daha sonra vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

Olayın bir gece önce yaşanan fırtınadan dolayı yaşandığı tahmin ediliyor.

Habere konu olan hayvanat bahçesi, 1965'te sadece köpekler, eşekler ve yaban domuzlarıyla açılmıştı. Günümüzde ise yaklaşık 400 hayvana ev sahipliği yapıyor ve yılda 70 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.