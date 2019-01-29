Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
101383
ALTIN
225.237
DOLAR
5.3542
STERLİN
7.0315
EURO
6.1262
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında zirve yapıyor
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında...
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan Olmayın
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan...
Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi
Tüp bebek tedavisi sırasında 10...
Horlama ve uyku apnesine pratik çözüm
Horlama ve uyku apnesine pratik...
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel Sendromu
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel...

Venezuela'da Amerikan yağması başladı

Amerikalı yağmacılar yeniden iş başında. Libya, Irak ve İran'da uluslararası tecrübe kazanan Amerikan hazinesi, bu ülkeye ait petrol parasına el koyarken, İngiltere hükümeti de Venezuela'nın altınlarına el koyduğunu duyurdu.

Venezuela'da Amerikan yağması başladı

Amerikalı yağmacılar yeniden iş başında. Libya, Irak ve İran'da uluslararası tecrübe kazanan Amerikan hazinesi, bu ülkeye ait petrol parasına el koyarken, İngiltere hükümeti de Venezuela'nın altınlarına el koyduğunu duyurdu.

29 Ocak 2019 Salı 10:12
Venezuela'da Amerikan yağması başladı

Venezuela'da Amerikan yağması başladı

Amerikan emperyalizmi, Venezuela'ya demokrasi getirmenin ilk adımını attı. Daha önce İran, Irak, Libya, Afganistan, Kuzey Kore, Yugoslavya'ya uygulanan yağma yöntemi Maduro yönetimindeki Venezuela için de hayata geçiriliyor. Ülkenin ABD bankalarında bulunan petrol milyarlarca liralık petrol gelirine el konulurken, İngiliz yönetimi de, bu ülkenin altın rezervine el koyduğunu duyurdu..


YİNE AYNI YÖNTEM

Saddam Hüseyin yönetimini bahane ederek Irak'a demokrasi getirmek için yola çıkan ve en az 2 milyon insanın katledildiği, sadece 1 milyon çocuğun kaybolduğu Körfez Savaşları'na imzasını atan Amerikan yönetimi Bağdat rejiminin yüzlerce milyar dolarlık petrolünü çalmış, en az 45 milyar dolarını ise savaş gideri olarak gaspetmişti. Benzer yöntemleri daha önce İran ve Libya yönetimlerine uygulayan batılı ülkeler bu kez gözünü Venezuela hazinesine göz dikti. Ülkenin seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için defalarca askeri darbe girişimine çanak tutan Pentagon, bu kez Maduro'nun rakibi Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı ilan etmişti..

YAĞMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Ülkenin seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından tanınan Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, PDVSA ve Citgo'nun hesaplarının kontrolünü üstlendiğini duyurmuştu. 

"Yağmanın devam etmesini engellemek, Venezuelalıların sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak için Venezuela Cumhuriyeti’nin hesaplarının devletin kontrolüne geçmesi talimatını verdim. Bizim büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızda çalışanlara garanti ettiğim gibi sizin de (PDVSA ve Citgo çalışanları) tüm haklarınıza saygı duyacağımın garantisini veriyorum." ifadesini kullanan Guaido, Venezuela dışındaki PDVSA ve Citgo çalışanlarının işlerine devam etmesini istedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında PDVSA'ya yaptırım kararını duyurdu. 

Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını söyleyerek, "Bugünkü adımımız Maduro ve taraftarlarının artık Venezuela halkının varlıklarını kontrol edemeyeceklerini garanti edecektir." demiş, ordu içerisinde birçok düzeyde komutanın da artık Guaido'dan yana olması ve Venezuela ordusunun "ülkede barışçıl bir geçiş süreci için" Guaido'ya destek vermesi gerektiğini savunmuştu. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı almasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz." dedi.

ABD, VENEZUELA HALKININ PARASININ KONTROLÜNÜ GUİADO'YA VERDİ 

Beyaz Saray, Venezuela’nın ABD bankalarında bulunan hesaplarındaki kontrol hakkını Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun elinden aldı. Hesapların kendisini devlet başkanı ilan eden ama yasal olarak herhangi bir yetkisi olmayan Juan Guaido’ya devredildiği açıklandı. Amerikan Merkez Bankası FED, ABD hükümetinin aldığı karara uyarak hesapların kontrolünün Guiado’ya devredildiğini doğruladı. 

Venezuela Devlet Petrol Şirketi PDVSA’nın nakit parasının yaklaşık yüzde 75’inin ABD’de bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun Venezuela ekonomisinin temel taşı olan petrol hesaplarını kullanma yetkisinin Guiado’ya geçmesi anlamına geldiği yorumunda bulundu.

Beyaz Saray’ın aldığı bu karar ABD’li iş adamlarını ise zor durumda bıraktı. ABD hükümetinin tepkisinden korkan ve ismini vermeyen bir petrol şirketi yöneticisi, Wall Street Journal gazetesine, "Bu durum, kredi verenler için, çalışanlar için dâhil herkes için bir karmaşa anlamına geliyor" dedi. 
Donald Trump hükümetinin Guaido'nun hesapları etkili bir şekilde kontrol etmesine izin vermek için acil durum kararnamesi yayınlamayı planladığı bildirildi.

İNGİLTERE DE ALTINLARA EL KOYDU

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezuela'nın Bank of England'da bulunan 1.2 milyar dolar değerindeki altın rezervi bloke edilerek, Maduro hükümetine bağlı yetkililerin bu altınları bankadan çıkarması engellendi.

Bank of England'ın kararının üst düzey ABD'li yetkililerden gelen, ülkenin varlıklarına Maduro yönetiminin erişiminin engellenmesi ve bu varlıkların başkanlığını ilan eden Juan Guaido'ya yönlendirilmesi talebinin ardından geldiği iddia edildi.

VENEZUELA'DA NE OLDU?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 eşli Emir'den, erkeklere cinsiyet eşitliği ödülü
6 eşli Emir'den, erkeklere cinsiyet eşitliği ödülü
Reddedilen kadının mesajlı intikamı: 159 bin mesaj yollamış
Reddedilen kadının mesajlı intikamı: 159 bin mesaj yollamış
Hacker grubu 11 Eylül belgelerini ele geçirdi
Hacker grubu 11 Eylül belgelerini ele geçirdi
Amerika Suriye'de geri vites yaptı: Bayrağını yeniden astı
Amerika Suriye'de geri vites yaptı: Bayrağını yeniden astı
Facebook yüzünden bebeği boğularak öldü
Facebook yüzünden bebeği boğularak öldü
PKK; Parayı verenin borusunu çalan terör örgütü 
PKK; Parayı verenin borusunu çalan terör örgütü 
Halk otobüsünde striptiz yapan genç kadın ortalığı karıştırdı
Halk otobüsünde striptiz yapan genç kadın ortalığı karıştırdı
Japonya'da dehşet ormanı: İntihar etmek için buraya geliyorlar
Japonya'da dehşet ormanı: İntihar etmek için buraya geliyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Boyasız Göçük Düzeltme

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort