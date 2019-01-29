Venezuela'da Amerikan yağması başladı

Amerikan emperyalizmi, Venezuela'ya demokrasi getirmenin ilk adımını attı. Daha önce İran, Irak, Libya, Afganistan, Kuzey Kore, Yugoslavya'ya uygulanan yağma yöntemi Maduro yönetimindeki Venezuela için de hayata geçiriliyor. Ülkenin ABD bankalarında bulunan petrol milyarlarca liralık petrol gelirine el konulurken, İngiliz yönetimi de, bu ülkenin altın rezervine el koyduğunu duyurdu..



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Saddam Hüseyin yönetimini bahane ederek Irak'a demokrasi getirmek için yola çıkan ve en az 2 milyon insanın katledildiği, sadece 1 milyon çocuğun kaybolduğu Körfez Savaşları'na imzasını atan Amerikan yönetimi Bağdat rejiminin yüzlerce milyar dolarlık petrolünü çalmış, en az 45 milyar dolarını ise savaş gideri olarak gaspetmişti. Benzer yöntemleri daha önce İran ve Libya yönetimlerine uygulayan batılı ülkeler bu kez gözünü Venezuela hazinesine göz dikti. Ülkenin seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için defalarca askeri darbe girişimine çanak tutan Pentagon, bu kez Maduro'nun rakibi Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı ilan etmişti..

YAĞMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Ülkenin seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından tanınan Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, PDVSA ve Citgo'nun hesaplarının kontrolünü üstlendiğini duyurmuştu.

"Yağmanın devam etmesini engellemek, Venezuelalıların sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak için Venezuela Cumhuriyeti’nin hesaplarının devletin kontrolüne geçmesi talimatını verdim. Bizim büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızda çalışanlara garanti ettiğim gibi sizin de (PDVSA ve Citgo çalışanları) tüm haklarınıza saygı duyacağımın garantisini veriyorum." ifadesini kullanan Guaido, Venezuela dışındaki PDVSA ve Citgo çalışanlarının işlerine devam etmesini istedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında PDVSA'ya yaptırım kararını duyurdu.

Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını söyleyerek, "Bugünkü adımımız Maduro ve taraftarlarının artık Venezuela halkının varlıklarını kontrol edemeyeceklerini garanti edecektir." demiş, ordu içerisinde birçok düzeyde komutanın da artık Guaido'dan yana olması ve Venezuela ordusunun "ülkede barışçıl bir geçiş süreci için" Guaido'ya destek vermesi gerektiğini savunmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı almasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz." dedi.

ABD, VENEZUELA HALKININ PARASININ KONTROLÜNÜ GUİADO'YA VERDİ

Beyaz Saray, Venezuela’nın ABD bankalarında bulunan hesaplarındaki kontrol hakkını Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun elinden aldı. Hesapların kendisini devlet başkanı ilan eden ama yasal olarak herhangi bir yetkisi olmayan Juan Guaido’ya devredildiği açıklandı. Amerikan Merkez Bankası FED, ABD hükümetinin aldığı karara uyarak hesapların kontrolünün Guiado’ya devredildiğini doğruladı.

Venezuela Devlet Petrol Şirketi PDVSA’nın nakit parasının yaklaşık yüzde 75’inin ABD’de bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun Venezuela ekonomisinin temel taşı olan petrol hesaplarını kullanma yetkisinin Guiado’ya geçmesi anlamına geldiği yorumunda bulundu.

Beyaz Saray’ın aldığı bu karar ABD’li iş adamlarını ise zor durumda bıraktı. ABD hükümetinin tepkisinden korkan ve ismini vermeyen bir petrol şirketi yöneticisi, Wall Street Journal gazetesine, "Bu durum, kredi verenler için, çalışanlar için dâhil herkes için bir karmaşa anlamına geliyor" dedi.

Donald Trump hükümetinin Guaido'nun hesapları etkili bir şekilde kontrol etmesine izin vermek için acil durum kararnamesi yayınlamayı planladığı bildirildi.

İNGİLTERE DE ALTINLARA EL KOYDU

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezuela'nın Bank of England'da bulunan 1.2 milyar dolar değerindeki altın rezervi bloke edilerek, Maduro hükümetine bağlı yetkililerin bu altınları bankadan çıkarması engellendi.

Bank of England'ın kararının üst düzey ABD'li yetkililerden gelen, ülkenin varlıklarına Maduro yönetiminin erişiminin engellenmesi ve bu varlıkların başkanlığını ilan eden Juan Guaido'ya yönlendirilmesi talebinin ardından geldiği iddia edildi.

VENEZUELA'DA NE OLDU?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.