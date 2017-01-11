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11 Ocak 2017 Çarşamba 07:13

Yunanistan'a kaçan askerler için karar 23 ocak'ta

Yurt dışına kaçak FETÖ'cüler bulundukları ülkelerden siyasi sığınma derdine düştü. Yıllarca TSK üniforması taşıyan, darbe gecesi Yunanistan'a kaçan subaylar da FETÖ'cü abileri gibi aynı talebi dile getiriyor. Bir miktar maaş ve siyasi sığınma hakkı...

Yunanistan'a kaçan askerler için karar 23 ocak'ta
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Yunanistan'a kaçan askerler için karar 23 ocak'ta


15 Temmuz darbesinin başarısızlığa uğraması üzerine askeri helikopterle çareyi Yunanistan'a kaçmakta bulan subay ve astsubaylar için karar 23 Ocak'ta açıklanacak. Daha önce Yunan yetkililerini iade sözü verdiği kaçaklar, Türkiye'de can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle siyasi sığınma hakkı istemişti.


Türkiye'yi kan gölüne çeviren FETÖ'cü cunta üyesi ikisi 39, biri de 35 yaşında üç binbaşı, ikisi 36 ve biri 34 yaşında üç yüzbaşı ve 37 ile 41 yaşlarında iki astsubay İstanbul'da, Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli olduklarını söylemişlerdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin ikisinin iade edilip edilmeyeceklerine 23 Ocak'ta karar verilecek.



Darbeci sekiz askerlerden Süleyman Özkaynakçı ve Bilal Kurugül, Yunanistan Yüksek Mahkemesinde (Arios Pagos) hakim karşısına çıktı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin ikisinin iade edilip edilmeyeceklerine 23 Ocak'ta karar verilecek.

 
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