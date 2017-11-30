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Zarrab, harita çizerek anlattı: Altınlar İran yerine Dubai'ye gitmiş

New York’taki duruşmada "tanık" olarak dinlenen Reza Zarrab, avukatlarının "yasal sınırlar kapsamında" ABD ve Türkiye arasında "mahkum değiş tokuşu" için girişimlerde bulunduklarını, ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Zarrab, harita çizerek anlattı: Altınlar İran yerine Dubai'ye gitmiş

New York’taki duruşmada "tanık" olarak dinlenen Reza Zarrab, avukatlarının "yasal sınırlar kapsamında" ABD ve Türkiye arasında "mahkum değiş tokuşu" için girişimlerde bulunduklarını, ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

30 Kasım 2017 Perşembe 09:08
Zarrab, harita çizerek anlattı: Altınlar İran yerine Dubai'ye gitmiş

Zarrab, harita çizerek anlattı: Altınlar İran yerine Dubai'ye gitmiş

Amerika'da önce sanık sonra da tanık olarak mahkemeye çıkan Reza Zarrab, İran ile Türkiye arasında kullanılan ticarette, altınların Tahran yerine Dubai'ye gönderildiğini itiraf etti. Zarrab'ın bu açıklaması, Türkiye'yi de kandırdığını gösteriyor.


New York’taki duruşmada "tanık" olarak dinlenen Reza Zarrab, avukatlarının "yasal sınırlar kapsamında" ABD ve Türkiye arasında "mahkum değiş tokuşu" için girişimlerde bulunduklarını, ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Zarrab, avukatların isimlerini vermedi; ancak, Zarrab’ın savunma ekibine kattığı eski New York Belediye Başkanı. Rudy Giuliani ile eski Adalet Bakanlarından Michael Mukasey’in Türkiye’ye giderek üst düzey yetkililerle Zarrab konusunu görüştükleri ve Zarrab için anlaşma yapmaya çalıştıkları biliniyor.
Duruşmanın öğlenden sonraki oturumunda Zarrab, İran’a uygulanan ambargoyu nasıl deldiklerine ve Halkbank’ın bu konudaki rolüne ilişkin bilgiler verdi.

Zarrab, ayrıca kendisine gelen ya da kendisinin yolladığı elektronik postalar, telefon ses kayıtları, altın ihracatında kullanılan gümrük belgeleri ile ilgili soruları yanıtladı ve değişik kişilerle yaptığı telefon görüşmelerini kendisinin yaptığını kabul etti.

İran ile altın ticareti yaptığını belirten Zarrab, oturduğu "tanık" koltuğundan kalkarak bir pano üzerinde şema çizdi ve altın ticaretine ilişkin ayrıntıları anlattı.

Kağıt üzerinde Zarrab, Türkiye’den İran’a gönderiliyor gib gösterilen altınların hiç bir zaman İran’a gitmediğini, Dubai'de paravan şirketler aracılığıyla satıldığını ve buradan elde edilen paralarla İran'ın uluslararası ödemelerinin yapıldığını ileri sürdü.

Zarrab’ın ifade vermek için bugün de mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

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