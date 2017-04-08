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08 Nisan 2017 Cumartesi 02:27

Zarrab ve Atilla aynı gün yargılanıyor

Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ile ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab ile aynı gün, aynı binada yargıç karşısına çıkacak.

Zarrab ve Atilla aynı gün yargılanıyor
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Rıza Zarrab ve Atilla aynı gün yargılanıyor



Amerika Birleşik Devletleri'nde JFK Havalimanı'nda, New York'tan İstanbul'a dönerken 27 Mart'ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, 10 Nisan'da yapılacak duruşması 24 Nisan'a ertelendi.

Atilla, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab ile aynı gün, aynı binada yargıç karşısına çıkacak. Hakkında 2 milyon dolar para ve 50 yıl hapis cezası istenen, JFK Havalimanında tutuklandıktan sonra 28 Mart'ta sivil giysiler içinde New York Güney Bölgesi Sulh Yargıcı James C. Francis'in karşısına çıkan Atilla'yı mahkemenin atadığı geçici bir avukat temsil etmiş, duruşma 10 Nisan'a ertelenmişti.

Atilla'nın savunmasını Herrick, Feinstein LLP Hukuk firmasının ortaklarından Victor J Rocco üstlendi. Rocco'nun, Atilla'nın savunma avukatlığını üstlenmesiyle ilgili resmi başvuru dilekçesi dün dava dosyasına girdi. 'Süper avukat' olarak nitelenen Rocco, çok sayıda çok sayıda yolsuzluk ve vergi usulsüzlüğü gibi davalarda savunduğu beyaz yakalıları aklamayı ya da cezalarında büyük indirimler almayı başardı.

Atilla'nın savunma avukatı davayla ilgili ilk hamlesini yapılacak ikinci duruşmanın tarihine itiraz ederek başladı. Rocco, Hakim Francis'e sunduğu dilekçede daha önce 10 Nisan olarak belirlenen mahkeme tarihini iki hafta sonrasına ertelenmesini istedi.

ATİLLA TUTUKSUZ YARGILAMA İSTEYECEK

Atilla'nın duruşmasının 24 Nisan'da yapılmasını mahkemeden talep eden Rocco, savcılık makamıyla da görüştüklerini Atilla'nın duruşmasının 24 Nisan'a ertelenmesine savunma makamında da bir itiraz gelmediğini belirtti. Rocco'nun, Atilla'nın kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz olarak yargılanmasını istemesi bekleniyor.

ZARRAB 24 NİSAN'DA YARGIÇ KARŞISINDA

Reza Zarrab da, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ile aynı gün, 24 Nisan'da New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'de yeniden yargıç karşısına çıkacak. Zarrab, başsavcılık görevlilerinin, iki yeni avukatı New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ile ABD eski Adalet Bakanı Michael Mukasey'in davada 'çıkar çatışması olduğuna' yönelik iddialarına ilişkin Yargıç Richard Berman'ın sorularını yanıtlayacak.
Aynı hapishanede kalan, aynı suçlardan yargılanan, Sarraf ve Atilla ikilisi aynı gün, aynı binada iki ayrı duruşma salonunda yargıç karşısına çıkacak.


 
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