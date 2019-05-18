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9 aylık hamile kadını öldüren katil, karnından bebeği aldı

Korku filmlerine taş çıkartan olay Amerika'da yaşandı. 9 aylık hamile genç kadını boğarak öldüren katil, öldürdüğü kadının karnından bebeği alarak kaçtı.

9 aylık hamile kadını öldüren katil, karnından bebeği aldı

Korku filmlerine taş çıkartan olay Amerika'da yaşandı. 9 aylık hamile genç kadını boğarak öldüren katil, öldürdüğü kadının karnından bebeği alarak kaçtı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 11:14
9 aylık hamile kadını öldüren katil, karnından bebeği aldı

9 aylık hamile kadını öldüren katil, karnından bebeği aldı

Sosyal medyada bebek bekleyen kadınların üye olduğu grupta hamile genç bir kadına kurulan korkunç tuzak ortaya çıkarıldı. Edinilen bilgilere ABD’nin Chicago kentinde meydana gelen olayda doğuma bir kaç gün kala boğularak öldürülen, bedeni ise çöp konteynerına atılan Marlen Ochoa-Lopez'in katili bebek sahibi olmak isteyen kadın çıktı. 19 yaşındaki Marlen Ochoa-Lopez'in katilinin yakalanmasını ise arkadaşları sağladı. Genç kadının katiline, annesi ile kızının sevgilisinin yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.


CESEDİ EVİNDEN 7 KM UZAKTA BULUNDU

yaşanan korku filmlerini aratmayan olayda 19 yaşındaki dokuz aylık hamile kadın Marlen Ochoa-Lopez'e 'Yeni doğacak bebeğine kıyafet verme bahanesiyle' tuzak kurulduğu belirlendi. Aniden ortadan kaybolduktan 1 gün sonra cansız bedeninin çöp konteynerinde bulunmasıyla ortaya çıktı.

Lopez’in bedeni yaşadığı yerden 7 kilometre uzakta Clarisa Figueroa adındaki bir kadının evinin arkasında bulundu. 46 yaşındaki Figueroa, doğal sebepler nedeniyle iki yıl önce oğlunu kaybetmiş, ardından bunalıma girmişti ve bir bebek sahibi daha olmak istiyordu.

Lopez'in kaybolduğu zaman aralığında Figueroa, bir 911 acil durum çağrısında bulunarak, yeni doğum yaptığını ve bebeğin nefes almadığını söyledi. Çağrıya cevap veren yetkililer olay yerine gittiğinde erkek bebeği morarmış bir halde buldu. Görevliler bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye götürdü.

ARKADAŞLARI ORTAYA ÇIKARDI

Polis, Lopez'in ortadan kaybolmasıyla Figueroa'nın 911 çağrısı arasındaki bağlantıyı 7 Mayıs'a kadar kuramadı. Ancak daha sonra Lopez'in arkadaşlarının, genç kadının sosyal medya hesapları konusunda dedektifleri bilgilendirmesiyle gerçek açığa çıktı.

Bebek bekleyen kadınlar tarafından Facebook'ta kurulan bir grup aracılığıyla, Lopez ile Figueroa'nın tanıştığı ortaya çıktı. Polisin elde ettiği bulgulara göre Figueroa, genç kadına bebeği için kıyafetler vermeyi teklif etti ve evine davet etti. Ardından evine gelen Lopez'i boğarak öldürdükten sonra bebeği alabilmek için karnını kesti.


BEBEĞİN YAŞAMA ŞANSI DÜŞÜK

Polis ekipleri Clarisa Figueroa, erkek arkadaşı Piotr Bobak ve 24 yaşındaki kızı Desiree Figueroa’yı cinayet suçlamasıyla tutukladı. ABD basınında yer alan haberlere göre hastanede tutulan ve durumu kritik olan bebeğin yaşama şansının düşük olduğu belirtiliyor. Marlen Ochoa-Lopez'in babası Arnulfo Ochoa, adalet istediklerini belirtirken, bebeğin yaşaması konusunda bir mucize beklediklerini de ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Hamile KadınBebekHamileChicagoMarlen Ochoa-LopezLopez911Facebook
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