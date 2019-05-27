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ABD, Yunanistan'da Türk sınırına askeri üs kurdu

Suriye, Irak ve Ürdün'de askeri yığınağını en üst seviyeye getiren Amerikan ordusu, Yunanistan'a denizden ve havadan askeri birlik kaydırdı. Dedeağaç limanına 700 araçlık birlik yığdı

ABD, Yunanistan'da Türk sınırına askeri üs kurdu

Suriye, Irak ve Ürdün'de askeri yığınağını en üst seviyeye getiren Amerikan ordusu, Yunanistan'a denizden ve havadan askeri birlik kaydırdı. Dedeağaç limanına 700 araçlık birlik yığdı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:10
ABD, Yunanistan'da Türk sınırına askeri üs kurdu

ABD, Yunanistan'da Türk sınırına askeri üs kurdu

Doğu Akdeniz'deki Amerikan askeri varlığı en üst düzeye çıkarken, Amerikan askeri keşif uçaklarının Karadeniz'e inmesine izin vermeyen Türkiye'ye inat, ABD, Yunanistan'da askeri yığınak yapmaya başladı. Yunan medyası, Amerikan askeri varlığının Romanya, Bulgaristan ve Maceristan'ı kapsayan bir askeri tatbikat için ön hazırlık olduğunu yazarken, Girit'teki askeri hava üssüne İsrail uçakları ile birlikte NATO dışı Amerikan uçaklarının da inip kalktığı bilgisine yer verdi. Suriye'de terör örgütlerini ağır silahlarla donatan, Irak'ta yeni üsler inşa eden Amerika'nın, Türkiye Yunanistan sınır bölgesine denizenden ve havadan yeni kara birlikleri getirmesi kafaları karıştırdı. AB ülkelerinde NATO dışı tatbikatlara gerekçesiyle daha önce 400 kişilik birlikler kaydıran, Rusya'yı Kuzey'den baskılamaya çalışan ABD yönetiminin Türkiye sınırını Güneydoğu ve Batı sınırından rahatsız etmeye başlaması dikkatlerden kaçmıyor.

TÜRKİYE SINIRINA YAKIN 

ABD, Yunanistan'ın Dedeağaç  kentine donanmaya ait bir gemi ile yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipman ile 2 bin askerden oluşan bir sevkiyat gerçekleştirdi. Limandaki gemiden indirilen araçlar, birliklere gönderilirken, araçların çokuluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı ileri sürüldü

ABD, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Dedeağaç kenti limanına 4 gün önce donanmaya ait bir gemi ile 2 bin asker, yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipmandan oluşan askeri sevkiyatta bulundu.

Askeri araçlar gemiden indirilerek, Dedeağaç'ta  bulunan birliklere gönderilerek, burada konuşlandırıldı. Askeri araçların, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan´da yapılacak çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı ileri sürüldü.


LİMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

ABD'nin Selanik'teki genel danışmanı Gregory Pfleger, Dedeağaç'a gelerek, askeri araçların sevkiyatını yerinde inceledi. Dedeağaç Limanı'nın önemine dikkat çeken Pfleger, limanın daha geniş bölge için önemli olduğunu söyleyen Pfleger, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan beklentilerin yanı sıra, Yunanistan'ın ABD ordusunun limanlar yoluyla hareketlerini ve Balkanlar'daki tanıtımlarını desteklemesindeki önemli rolü olduğunu kaydetti.

"DEDEAĞAÇ LİMANININ MEVCUT AVANTAJI"

Pfleger, "Dedeağaç limanı ile Yunan silahlı kuvvetleri ile geliştirdiğimiz işbirliğini vurgulaması ve ilişkilerimizin evrimleştiğini görmekte ne kadar olumlu olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda bir kez daha gördüğümüzü vurgulamak istiyorum. Dedeağaç limanının bölgedeki mevcut avantajı ve güvenlik ve ekonomi konusundaki dinamik. Bu dinamiği vurgulamaya devam edeceğiz. Ortaklarımızla birlikte çalışarak bu dinamiğin beklentisinin gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.


"700 ARAÇLA 'TATBİKAT YAPACAĞIM' DEMESİ ENTERASAN"

S Bilişim Danışmanlık'tan siyasi analist Serdar Sement, ABD ordusunun Dedeağaç Limanı'na yaptığı askeri sevkiyatın çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağının belirtilmesine dikkat çekerek, daha önceki sevkiyatların Polonya'dan yapıldığını söyledi. İki yıl önce yapılan tatbikatın 3 taburluk yapıldığının altını çizen Sement, "Bu tatbikata 700 araç katıldığını daha önce görmedim. Önceki tatbikatlarda araçlar en fazla 540'dı. Şu anda 700 araçla 'Tatbikat yapacağım' demesi, enteresan. Dedeağaç'tan da indirilmesi enteresan" dedi.

"ASKERİ SEVKİYAT YAPABİLECEK HALE GELDİ"

ABD'nin Dedeağaç Limanı'nı askeri ve enerji limanı yapmak için bir süre önce çalışmalara başladığını belirten Sement,  küçük limanın son sevkiyatla kısa süre içinde askeri sevkiyat yapılabilecek hale getirildiğini kaydetti.

"ADALARDAN SONRA YENİ BİR ÜS"

Yunanistan'ın ABD ile olan askeri dayanışmasına dikkat çeken Sement, ABD'nin gözetleme uçaklarının iniş ve kalkışını Girit'teki havalimanından İsrail ile birlikte yaptığını belirterek, "Karadeniz'de yapılacak gözetlemede biz Türkiye olarak hava sahamızı kullandırmıyoruz. ABD bu üssü havadan ve karadan kullanıyor. Almanya ise sığınmacı trafiği için kullanıyor. Adalardan sonra ana karada bir ABD üssü devrim gibi bir şey" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DedeağaçYunanistanNATOABDAmerikaDoğu Akdeniz
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