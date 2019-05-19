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Almanya'da Türk Düğün Konvoyu'na baskın

Almanya'da oto yollarda plakalarını gizleyen, kuru sıkı tabancalarla ateş açan, havai fişeklerle kutlama yaparak düğün konvoyu oluşturan Türklere yönelik engelleme bugün başladı.

Almanya'da Türk Düğün Konvoyu'na baskın

Almanya'da oto yollarda plakalarını gizleyen, kuru sıkı tabancalarla ateş açan, havai fişeklerle kutlama yaparak düğün konvoyu oluşturan Türklere yönelik engelleme bugün başladı.

19 Mayıs 2019 Pazar 00:23
Almanya'da Türk Düğün Konvoyu'na baskın

Almanya'da Türk Düğün Konvoyu'na baskın


Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde trafiği felç eden düğün konvoyları ile ilgili tartışma Almanya'ya sıçradı. Bazı eyaletlerde Türk düğün konvoylarına yasak getirilmesinin ardından Alman polisi otobanda ilerleyen düğün konvoyunda arama yapıldı..


Almanya'da oto yollarda plakalarını gizleyen, kuru sıkı tabancalarla ateş açan, havai fişeklerle kutlama yaparak düğün konvoyu oluşturan Türklere yönelik engelleme bugün başladı.

Almanya'da son dönemde gündemde tartışma konusu olan 'Türk düğün konvoyu' tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Alman polisi, otobanda yolu trafiğe kapatarak eğlenen kişilere ait araçların plakasını tespit ederek, araç sahiplerinin evlerinde arama yaptı.


Alman polisi sabah saatlerinde, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Wesel kenti merkezli, Moers, Kamp-Lintfort ve Neukirchen şehirlerinde yedi ayrı eve operasyon düzenledi. Alman medyasında yer alan habere göre, bölgede daha önce A 3 numaralı otobanda düğün konvoyunda araçlarını durdurarak eğlenen, fotoğraf çektirip bir de meşale yakan araç sahiplerine yönelik baskın yapıldı. Düsseldorf'a bağlı onlarca emniyet birimi tarafından gerçekleştirilen 'EK Donut' adlı operasyonlar sırasında aranan evlerde, uyuşturucu maddeler ve silahlar bulunurken, cep telefonu gibi elektronik cihazlara da incelenmek üzere el koyuldu.

Polis Müdürü Norbert Wesseler, "Düğünler yaşam içinde olması gereken bir etkinlik, ama otobanı bloke edip yoldan geçen insanları tehlikeye sokanları bundan sonra takip edeceğiz ve bu tip şeylere izin vermeyeceğiz" dedi.

OTOBANLAR ÖZEL DÜĞÜN SALONU DEĞİL

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul ise konuyla ilgili olarak, "Benzer konvoylara artık izin verilmeyecek. Otoban ve şehir içleri, özel düğün salonları değil. Herkes kanunlara uyum sağlamak zorunda. Kurallara uymayanlar, bu eğlencelerin sonunu getirebilir. Bu olacak iş değil, otobanlarda trafiği durdurmak ve meşale yakmak kabul edilemez. Başkalarına rahatsızlık vermelerine izin veremeyiz" dedi.
 

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