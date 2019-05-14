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Amerika çıldırmış olmalı; İran'ı işgal mi edecek?

Ortadoğu ülkelerinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanlı iç savaşların tetikçisi ABD yönetimi şimdi de İran'ı işgal etmek için hazırlanıyor..

Amerika çıldırmış olmalı; İran'ı işgal mi edecek?

Ortadoğu ülkelerinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanlı iç savaşların tetikçisi ABD yönetimi şimdi de İran'ı işgal etmek için hazırlanıyor..

14 Mayıs 2019 Salı 14:45
Amerika çıldırmış olmalı; İran'ı işgal mi edecek?

Amerika çıldırmış olmalı; İran'ı işgal mi edecek?



Yakın tarihte Lübnan, Irak, Libya ve Afganistan'ı işgal eden, Suriye'yi 8 yıldır terör örgütlerini silahlandırarak bölünmenin eşiğine getiren ABD yönetimi İran'ı işgal etmek için bölgeye 120 bin asker göndermeye hazırlanıyor...

Amerikan gazetesi bugün ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan'ın Trump yönetimine sunduğu güncellenmiş askeri planıhra, İran'a saldırmak için 120 bin asker talep eden planını yayınladı.


Dünya'da PKK dahil çok sayıda eli kanlı terör örgütünün silah tedarikçisi ABD Ortadoğu'da yeni dengeler peşinde. İsrail'in güvenliğini gerekçe gösteren ABD yönetimi, İran'ı önce vurmaya, ardından da işgal etmeye hazırlanıyor. İran'ın savunma direncini kırmaşı amaçlayan ve nükleer enerji kapasitesini imha etmeşi nihayi hedef olarak gören ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin perşembe günkü toplantısında Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın sunduğu güncellenmiş askeri planlar basına sızdı. 

The New York Times (NYT), İran'ın nükleer silah geliştirmeye imkan veren faaliyetleri ilerletmesi ya da ABD güçlerine saldırması halinde Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderilmesini içerdiğini yazdı.

ABD'nin bu kararından önce Suriye Türkiye sınırında terör örgütü PKK ve PYD'nin ortak unsurları ile Amerikan askerlerinin bulunduğu merkezlere yeni silah ve askeri araç sevkiyatı dikkat çekti.

BALTON NE İSTEDİ?

Gazetenin ABD yönetiminin 6'dan fazla ulusal güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, askeri planların revize edilmesi talimatını, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın liderliğindeki ekibin verdiği belirtildi.

Planın, George W. Bush döneminden beri İran'a saldırı komplosu yapan 'en şahin neocon' Bolton'ın Trump yönetimi üzerindeki büyük etkisine işaret ettiğine dikkat çekildi.

TRUMP GÖNDERİR Mİ?

Ancak NYT, askeri harekatları bitirip yenilerine girmeme eğilimi gösteren Trump'ın, Afganistan ve Suriye'den çekilme çabasındayken, bu kadar çok Amerikan askerini tekrar Ortadoğu'ya göndermek gibi bir karar alıp almayacağının meçhul olduğunu yazdı. 

Buna göre ABD Başkanı'nın asker sayısı ve planın diğer ayrıntıları hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmediği de meçhul. Trump pazartesi günü yöneltilen 'İran'da rejim değişikliği mi istediği' sorusunu "İran'la ne olacağını göreceğiz. Bir şey yaparlarsa çok fena hata ederler" diye yanıtladı. 

IRAK'A DA 120 BİN ASKER GİTMİŞTİ

Trump yönetiminde İran'a nasıl karşılık verileceği konusunda keskin görüş ayrılıkları olduğunu aktaran haberde, Shanahan'ın brifingine katılanların planda sunulan asker sayısının 120 bin olması karşısında şoke olduğu kaydedildi.

Zira izolasyonist dış politika savunarak seçilen George W. Bush'un yönetimi altında 2003'te düzenlenen Irak işgaline de aynı sayıda asker katılmıştı. 

'İŞGAL ÖNGÖRMÜYOR'

Habere göre güncellenen askeri plan İran'a karşı kara harekatı öngörmüyor. Olası İran işgali için Irak'a gönderilenden çok daha fazla asker gerekeceği belirtiliyor. 

ABD GÜÇ YIĞMAYA BAŞLADI

Washington-Tahran arasındaki gerilim sürekli tırmanıyor. Geçen ay İran Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' ilan eden Trump yönetimi, Tahran'ı Suriye ve Irak'taki ABD güçlerini hedef almakla ve yüzlerce ABD askerinin ölümünden sorumlu olmakla da suçladı. İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp tarihteki en ağırı diye nitelediği yaptırımları yürürlüğe koyan Trump yönetimi, bazı ülkelere getirdiği İran'la ticarete yaptırımdan geçici muafiyeti de kaldırdı. Bölgeye uçak gemisi, savaş gemileri, Patriot bataryaları gönderdi. 

Washington'ın çekildiği anlaşma yerine adaletsiz bir anlaşmayı kabul ettirmek için baskı uyguladığına dikkat çeken Tahran, Amerikan yaptırımlarına karşı ayakta kalmak için ihtiyaç duyduğu Avrupa'yı harekete geçirmek için 'nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını' duyurdu.  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanlarının ülkesine yönelik siyasi ve ekonomik baskılarını 'devrim tarihinde benzeri görülmemiş tam bir savaş' olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDPKKİranTrumpİsrailLübnanIrakLibyaAfganistanSuriyeThe New York Times
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