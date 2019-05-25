Amerika'da insan cesetleri gübre yapılacak

Dünya'nın pek çok ülkesinde milyonlarca insanı katleden ABD, kendi topraklarında ölen insanları gübre yapma kararı aldı. Küresel ısınmayı azaltmak için dünyanın en önemli antlaşmalarından biri olarak kabul edilen Paris İklim Anlaşması'ndan Trump döneminde çekilen ABD yönetimi, emisyonu azaltmak için akıllara durgunluk veren uygulamayı hayata geçiriyor.

ABD’nin başkenti Washington'da eyalet valiliği insan cesetlerinden gübre yapılmasına imkan veren kararı onayladı. Cenaze yakınlarının istemesi halinde gübrelemesi olarak isimlendirilen bir sistemle insan cesetlerinin hızla toprağa dönüştürme işlemine izin vere bir kanun yürürlüğe girdi.

Washington eyaleti, hayatının kaybedenlerin yakınlarının cesetlerini gömme, yakma gibi geleneksel yöntemlere alternatif olarak, hızla toprağa dönüştürme tekniğini kullanmalarına izin verildi.

İnsan cesetlerinin gübreye dönüşmüş hallerinin, çiçek, sebze ve ağaçlarda kullanılabileceği belirtildi.

Washington eyalet valisi Guy Insel’in imzaladığı kanun gelecek salı gününden itibaren yürürlüğe geçecek.

İnsan cesetlerinin hızla gübreye dönüşmesi tekniğinin kanunlaşması kampanyasını başlatan Katrina Spade, ceset çürütmenin mumyalama, toprağa gömme ve yakma gibi geleneksel uygulamalara sürdürülebilir alternatif oluşturduğunu söyledi.

Spade, bu yöntemin karbon emisyonunu azaltacağını ve ziraat için toprak sağlayacağını belirtti.



