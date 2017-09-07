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Amerika, Suriye'nin kıstırdığı DEAŞ'li teröristleri kurtardı

Terör örgütü savaşmak için Suriye'yi kan gölüne çeviren PKK - PYD Amerikan güçleri, Esad'ın kıstırdığı DEAŞ'li komutanları helikopterle kurtardığı ortaya çıktı. ABD kurtardığı DEAŞ'li teröristleri 'Başka yerlerde kullanmak' istemiş

Amerika, Suriye'nin kıstırdığı DEAŞ'li teröristleri kurtardı

Terör örgütü savaşmak için Suriye'yi kan gölüne çeviren PKK - PYD Amerikan güçleri, Esad'ın kıstırdığı DEAŞ'li komutanları helikopterle kurtardığı ortaya çıktı. ABD kurtardığı DEAŞ'li teröristleri 'Başka yerlerde kullanmak' istemiş

07 Eylül 2017 Perşembe 19:12
Amerika, Suriye'nin kıstırdığı DEAŞ'li teröristleri kurtardı

Amerika, Suriye'nin kıstırdığı DEAŞ'li teröristleri kurtardı


Amerikan askeri helikopterleri, terör örgütü DEAŞ'in üst düzey komutanlarını 'Başka bir yerde kullanmak üzere' kurtardığı ortaya çıktı. Yıllardır Ortadoğu'da kan döken, Irak, Suriye, Türkiye, İran, Libya, Lübnan gibi ülkelerde katliamlara imza atan terör örgütü DEAŞ, kendisine yeni bir kurtarıcı buldu. Örgütle savaşmak için 68 ülkeden bölgeye çok sayıda asker ve uzman gelmesini sağlayan Amerika, bu kez savaştığı teröristleri 'Başka bir yerde kullanmak üzere' askeri helikopterle kaçırdı. Suriye Ordusu tarafından kuşatılan teröristlere sahip çıkan Amerikan askerlerinin, kaçırdığı militanların nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

AMERİKAN HELİKOPTERİ KAÇIRDI

İddia Rusya'dan geldi. Henüz doğruluğu tartışılsa da, Amerikan askerlerinin daha önce de terör örgütü DEAŞ'e yardım ettiği yolundaki bilgilerle son derece uyumlu. Sputnik'e konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, Deyr ez Zor'daki 20'den fazla IŞİD komutanını ülkenin kuzeyine tahliye etti" dedi.

Kaynak, Washington'un ABD özel servisleri tarafından desteklenen IŞİD komutanlarının tecrübesinden farklı alanlarda istifade etmeyi amaçladığına dikkat çekti.


Rus haber ajansı RIA Novosti de adı açıklanmayan askeri ve diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait helikopterler, ağustos ayında Deyrizor kentindeki 20 civarındaki DEAŞ saha komutanını bölgeden tahliye ettiğini duyurdu.

Söz konusu terör örgütü DEAŞ'lı komutanların ve bazı militanların, ABD tarafından "başka bölgelerde" kullanılmak için tahliye edildiği öne sürülen haberde, tahliye edilen DEAŞ'lı komutanlardan 2'sinin Avrupa kökenli olduğu da belirtildi.

DEAŞ'lı teröristlerin tahliyesinin Suriye'de ilk kez gerçekleşmediğinin vurgulandığı haberde, mayısta da Deyrizor'dan DEAŞ'lı saha komutanlarının ve bazı Avrupalı paralı askerlerin de tahliye edildiği, haziran-temmuz aylarında ise Rakka'da benzer tahliye operasyonlarının yapıldığı ileri sürüldü.

Beşşar Esed rejimi tarafından salı günü yapılan açıklamada, Deyrizor'un merkezindeki terör örgütü DEAŞ kuşatmasının kırıldığı duyurulmuştu.

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Son Güncelleme: 07.09.2017 19:15
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