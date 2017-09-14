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Amerika, terör örgütlerine 2.2 milyar dolarlık silah vermiş

Yıllardır teröristlerin küresel silah tedarikçiliğini yapan Pentagon'un, kendi halkını kandırmak için evraklarda sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. Pentagon, son 7 yılda teröristlere 2.2 milyar dolarlık silah dağıtmış

Amerika, terör örgütlerine 2.2 milyar dolarlık silah vermiş

Yıllardır teröristlerin küresel silah tedarikçiliğini yapan Pentagon'un, kendi halkını kandırmak için evraklarda sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. Pentagon, son 7 yılda teröristlere 2.2 milyar dolarlık silah dağıtmış

14 Eylül 2017 Perşembe 08:34
Amerika, terör örgütlerine 2.2 milyar dolarlık silah vermiş

Amerika, terör örgütlerine 2.2 milyar dolarlık silah vermiş

Yıllardır kendi kamuoyunu ve dünyayı terörle mücadele ettiğine inandırmaya çalışan Amerikan yönetimi ve Pentagon'un, son 7 yıl içerisinde terör örgütlerine 2.5 milyar dolar silah sağladığı ortaya çıktı. Üstelik Amerikan yönetiminin bu silahlaran çoğunu eski doğu bloku ülkelerinden alarak gönderdiği, silah transferleri konusunda çok sayıda belgede de sahtekarlık yaptığı belirlendi.

PENTAGON SAHTEKARLIĞI

Suriye'de terör örgütü PKK başta olmak üzere çok sayıda terörist organizasyona silah yardımı yapan pentagonun, bu işlemleri denetimden kaçırmak için evrak sahteciliği de yapıyor. Organize suç çeteleriyle işbirliği yapmaktan çekinmeyen Amerikan askerlerinin, silah satın aldığı ülkeleri de kandırdığı hazırlanan bir raporda yer aldı.

TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ DOSYASI KABARIK

Organize Suç ve Yolsuzluk Bildirim Projesi ve Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı tarafından yürütülen araştırmada ilginç detaylar ortaya çıktı.

Pentagon, Suriye’de DEAŞ’la mücadele için aralarında YPG’nin de olduğu gruplara değeri 2.2 milyar dolara ulaşması beklenen silah yardımı yaptı. Fakat raporun en can alıcı noktası şu: ABD’nin yardımı kâğıt üzerinde yasal ancak uluslararası kurallara uygun değil. Çünkü silahların satın alındığı firmalar nereye gideceklerini (Suriye) bilmiyor. Çünkü ABD resmi belgelerden bunu çıkarıyor.

RESMİ BELGELER DEĞİŞTİRİLİYOR


Raporda yer alan iddialara göre Pentagon silah tedariğine dair belge niteliği taşıyan delilleri ortadan kaldırıyor. Bunun nedeni yardımların hangi ellere ulaştığını gizlemek. Raporu hazırlayan Ivan Angelovski “Pentagon silah aldığı ülkeleri kandırıyor, uluslararası kurallara uymuyor ve silah ticaretini kontrol eden düzenin altını oyuyor” dedi. Rapor yeni silah programının ılımlı muhalif gruplara yönelik “eğit-donat” projesinin çökmesinin ardından hazırlandığını hatırlatıyor. Yeni programa göre seçilen gruplara daha ucuz, “Sovyet tarzı” silahlar veriliyor. Bilindiği gibi, silah sağlanan gruplardan biri de, Türkiye’nin tüm itirazlarına rağmen PKK’nın Suriye uzantısı YPG. Anglovski hiçbir belgede silahların YPG’ye gittiğine dair bir ifade yok. Ama yaptığımız araştırmalara bakarak çoğunun YPG’ye verildiğini söyleyebiliriz. Fakat elimizde tam rakam yok” diye konuştu.

DOĞU BLOKU ÜLKELERİ KANDIRILIYOR

Peki iddiaya göre usulsüz yardım ağı nasıl örülüyor? ABD’deki silah üreticileri Pentagon’un “Sovyet silahı” talebine yetişemediği için devreye Doğu Avrupa ve diğer bazı eski Sovyet ülkelerindeki silah tedarikçileri devreye sokuldu. Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Ukrayna bazıları.

Rapor bu tedarikçilerin yasal şirketler olduğunu ancak bazılarının organize suç çeteleriyle bağı bulunduğunu öne sürüyor. Tedarikçilerden alınan silahlar ve mühimmat -Suriye’ye gideceği bilgisi karşı tarafa verilmeden- olağan yollardan bazı ülkelere ulaştırılıyor. Ancak daha sonra bu silahlar gizlice Suriye’ye gönderiliyor ve varış noktası raporların üzerinde yapılan oynamalarla gizleniyor. İddiaya göre geçtiğimiz mayısa kadar ulaştırılan Kalaşnikof, RPG gibi silah ve mühimmatın değeri 700 milyon dolar. 2022’ye kadar bu rakamın 2.2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
PentagonYPGPKK
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