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Amerikan Askerleri, DEAŞ'in olduğu bölgede ne arıyordu?

Amerikan askerlerinin terör örgütü DEAŞ ve PKK ile sıkıfıkı ilişkileri kafaları karıştırıyor. Bir yandan savaştığını iddia ettiği DEAŞ militanlarını helikopterlerle bilinmeyen yerlere taşıyan ABD askerleri, bu kez vurulan bir IŞİD mevzisinde yaralandı.

Amerikan Askerleri, DEAŞ'in olduğu bölgede ne arıyordu?

Amerikan askerlerinin terör örgütü DEAŞ ve PKK ile sıkıfıkı ilişkileri kafaları karıştırıyor. Bir yandan savaştığını iddia ettiği DEAŞ militanlarını helikopterlerle bilinmeyen yerlere taşıyan ABD askerleri, bu kez vurulan bir IŞİD mevzisinde yaralandı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 21:12
Amerikan Askerleri, DEAŞ'in olduğu bölgede ne arıyordu?

Amerikan Askerleri, DEAŞ'in olduğu bölgede ne arıyordu?

Amerika, terör örgütü DEAŞ'le mücadele etmek için geldiği Ortadoğu'da DEAŞ'le tesadüfen basıldı. Rusya'nın vurduğu DEAŞ mevzilerinde, Amerikan askerleri yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ'li militanların bulunduğu bölge Rusya tarafından vurulunca, ortaya ilginç bir gerçek çıktı. Teröristlerin cirit attığı mevzilerde Amerikan askerlerinin bulunduğu belirlendi.

Rusya, Suriye'nin Deir Ezzor bölgesinde Amerikan askerlerinin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

CNN International'ın haberine göre, Cumartesi meydana gelen olayda Rusya DEAŞ'a askeri müdahalede bombalama yaparken Amerikan askerleri bombalanan bölgede bulunuyordu. Amerikan askerlerinin bombalanan bölgenin çok yakınında olduğu belirtildi.

Yaralanan Amerikan askerlerine, bir başka terör örgütü PYD'lilerin yardım ettiği açıklandı.

Amerikalı yetkililer, Rusya'nın bu saldırısının kasıtlı olmadığına inandıklarını ama yine de araştırdıklarını belirtti.

Amerika geçtiğimiz hafta çok sayıda terör örgütü DEAŞ'liyi helikopterle çatışma bölgesinden taşıdığını kabul etmiş, 'Başka bir yerde kullanmak için' taşıma işinin yapıldığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
DEAŞDeir EzzorPYDPKK
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