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Amerikan askerlerinin çaldığı binlerce eser geri alınıyor

İşgal ettikleri Irak'tan binlerce tarihi eseri çalarak ülkesine kaçıran Amerikan askerlerinin hırsızlığı belgelendi. ABD yönetimi, Irak müzelerinden çalınan binlerce eseri geri gönderiyor.

Amerikan askerlerinin çaldığı binlerce eser geri alınıyor

İşgal ettikleri Irak'tan binlerce tarihi eseri çalarak ülkesine kaçıran Amerikan askerlerinin hırsızlığı belgelendi. ABD yönetimi, Irak müzelerinden çalınan binlerce eseri geri gönderiyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:12
Amerikan askerlerinin çaldığı binlerce eser geri alınıyor

Amerikan askerlerinin çaldığı binlerce eser geri alınıyor


Irak'ın işgali sırasında dünyanın gözü önünde müzelerdeki eserleri çalan Amerikan askerlerinin ülkelerine götürdüğü tarihi eserler 17 yıl sonra ülkeye geri dönüyor..


ABD işgali boyunca Amerikan askerleri tarafından tarihi eserleri yağmalanan Irak'ın yürüttüğü hukuk mücadelesinde önemli gelişme. Amerikan askerlerinin çaldığı binlerce tarihi eserin izini süren Iraklı uzmanlar bunların geri getirilmesi için büyük bir zafer kazandı.

Irak Ulusal Müzesi’ni gezen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Saddam rejiminin devrilmesi ardından ABD askerlerinin Irak’tan çaldığı binlerce tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini belirtti. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Abdülmehdi’nin Irak’ın dünya medeniyeti için tarihi miras niteliği taşıdığını vurguladığı, ülkenin bugünü ve yarınını için bu tarihi mirasa sahip çıkılması gerektiğini aktardığı kaydedildi.

Açıklamada Abdülmehdi’nin Ürdün’den birçok sayıda tarihi eserin iade edildiğini hatırlattığı ve ABD’nin Irak’tan çalınmış 15 bin tarihi eserin yakın zamanda ülkeye iade edileceğini duyurduğu belirtildi.

Irak’ın ABD güçlerince Mart 2003’te işgal edilmesinin ardından ABD askerleri Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’nin dünyanın gözü önünde yağmalamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Tarihi EserABDIrakSaddam
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