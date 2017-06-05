Ankara'dan Almanya'ya: İncirlik Türk üssüdür, siz bilirsiniz

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, FETÖ ile mücadelede emniyet ayağının ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "FETÖ'nün suç örgütü olduğu ortaya konuldu" dedi. Almanya ile İncirlik krizine de değinen Kurtulmuş, "Türkiye karşıtı vekillerin İncirlik'e gelemeyeceklerini kendilerine ilettik.MİT müsteşarımızın sunumunda PKK ve FETÖ olmak üzere örgütlerin faaliyetleri kurul üyeleri ile paylaşıldı. Özellikle emniyetteki mahrem yapılanmanın ortaya çıkarılması en önemli gelişmelerden biri. Mahrem yapılanmalardan bir kısmı itirafçı oldu.Özellikle Tükiye ile ilgi bazı ülkelerde artan algının Türkiye için bir güvenlik tehdidi olduğunu belirtmek isterim. Dünayda gelişen İslam düşmanlığını bakanlığımız yakından takip ediyor. Özellikle İslam düşmanlığının üzerinden Türkiye düşmanlığı yapılıyor. Zaman zaman baskılar yapıldığını biliyoruz. Ayrıca son zamanlarda Suriye politikasının da son derece karmaşık bir durumdayız. Astana ve Cenevre süreci devam ediyor. Alandaki bir takım çatışmaların azaltılması önemli. Siyasi çözümü kaybetmemeliyiz.Avrupa Birliği ile ilgili ilişkilerde Cumhurbaşkanımız Brüksel'deki görüşmelerde gerginliğin geride bırakılması için irade ortaya konuldu. Bundan sonra aradaki gerginliklerin azaltılması için önemli konular üzerinde durduk. Katılım sürecinin hızlandırılması ve vize serbestisi, 18 Mart'ta varılan müzakerelerde AB üzerine düşenleri yapması önemli bir husus. Gümrük Birliğini güncellemesi önemli . Türkiye ile AB ilişiklerinde AB'nin nasıl gelişeceğini Türkiye belirleyecektir.Görüşmenin yapılmış olması olumlu bir şeydir. Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliğin geride bırakılması önemli. Sayın Alman Bakanın gelemsi başlı başına bir adım. PKK'ya FETÖ'ye terör örgütlerine karşı Almanya'nın hassas olması talebimiz gündeme geldi.İgili bütün tarafları aklı selim davranmaya davet ediyoruz. Katar ile diplomasi yoluyla işbirliği yapılması gerektiği kanatindeyiz. Cumhurbaşkanı ikili telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir politika izliyoruz. Önemli bir kriz büyümeden çözülmeli.