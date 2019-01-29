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Arabistan'da şiddetli yağmur, Medine'yi sel vurdu

Arabistan'da meydana gelen şiddetli yağmur nedeniyle Medine'de adeta sel felaketi yaşandı. Sel suları Mescid-i Nebevi ve Cennetül Baki Mezarlığı da etkilendi.

Arabistan'da şiddetli yağmur, Medine'yi sel vurdu

Arabistan'da meydana gelen şiddetli yağmur nedeniyle Medine'de adeta sel felaketi yaşandı. Sel suları Mescid-i Nebevi ve Cennetül Baki Mezarlığı da etkilendi.

29 Ocak 2019 Salı 09:48
Arabistan'da şiddetli yağmur, Medine'yi sel vurdu

Arabistan'da şiddetli yağmur, Medine'yi sel vurdu



Arabistan yarımadası şiddetli yağmur dalgalarının etkisi altında Medine kentinde şiddetli yağış sel felaketine yol açarken çok sayıda evin sular altında kaldığı bildiriliyor. Şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Sel suları altında kalan caddelerde çok sayıda aracın sürüklendiği gözlendi. 

Kentte birçok bölgede hasar meydana gelirken, selden Mescid-i Nebevi ve Cennetül Baki Mezarlığı'nın da etkilendiği öğrenildi.

Meteoroloji ve S. Arabistan Çevre Koruma Genel Başkanlığı, daha önce Medine'de şiddetli rüzgar ve yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

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