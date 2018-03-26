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AVM'de yangın: Ölü sayısı 48'e çıktı, 27 kişi kayıp

 Rusya'da AVM'de çıkan yangında 48 kişi hayatını kaybetti.

AVM'de yangın: Ölü sayısı 48'e çıktı, 27 kişi kayıp

 Rusya'da AVM'de çıkan yangında 48 kişi hayatını kaybetti.

26 Mart 2018 Pazartesi 08:41
AVM'de yangın: Ölü sayısı 48'e çıktı, 27 kişi kayıp

AVM'de yangın: Ölü sayısı 48'e çıktı, 27 kişi kayıp

   Rusya'da AVM'de çıkan yangında 48 kişi hayatını kaybetti.Rusya'nın Keremovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.Rusya'nın Kemerova kentinde bir alışveriş merkezinde dün çıkan yangın büyük bir faciaya dönüştü. 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde dün öğlen saatlerinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 48'e yükseldi. Yangın sonrası arama çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. AA'nın haberine göre, Kemerovo şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, çok sayıda kişinin içerden mahsur kaldığı belirtilmişti. Yangının çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyada birçok görgü tanığının olay yerinden çektiği video yer aldı. Görgü tanıkları AVM'deki yangın alarmlarının çalmadığı bilgisini paylaştı. AVM içerisinde bulunan iki sinema salonunun yangın nedeniyle çöktüğü, itfaiye ekiplerinin alışveriş merkezindeki bazı bölümlere ulaşamadığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
AVMYangın
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