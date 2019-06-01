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Avrupa KOKOREÇ'i burada yiyor

Bulunduğu konum itibariyle Fransa, Hollanda, Almanya ve Belçika'ya hitap eden Koqoreçci, damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetiyle vazgeçilmezler arasındaki yerini almış.

Avrupa KOKOREÇ'i burada yiyor

Bulunduğu konum itibariyle Fransa, Hollanda, Almanya ve Belçika'ya hitap eden Koqoreçci, damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetiyle vazgeçilmezler arasındaki yerini almış.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:55
Avrupa KOKOREÇ'i burada yiyor

Gurbette yaşayanlar her daim memleketinin lezzetli yemek ve tatlarının özlemiyle hep hasret çekmişlerdir. Bu lezzetler arasında da Avrupa'da her bölgede bulunması zor bir lezzet olan Kokoreç yer alıyor.

Haber: YAŞAR KAÇMAZ

KOKOREÇ SEVENLERİN UĞRAK YERİ

Belçika Heusden'daki eşsiz mekanında kokoreç sevenlere kapılarını aralayan Koqorecci, büyük bir açığı ortadan kaldırarak, sunduğu kaliteli hizmet ve lezzetle sektörde adeta sınırları zorlamış ve Kokoreç sevenlerin yüzünü güldürmüş.

IZGARA ÇEŞİTLERİ İLE HER ZEVKE ALTERNATİF SUNUM

Kokoreç'in yanı sıra, başka lezzet tutkunlarına da hitap edebilmek amacıyla çorba, sucuk ekmek, köfte ekmek, Urfa - Adana kebap, kanat, kuzu şiş, tavuk şiş gibi çeşitli ızgara çeşitleriyle alternatif yemek seçeneklerini de menüsünde bulunduran mekan, her geçen gün sunduğu yeniliklerle zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor.

TEK KİŞİLİK DEV KADRO

Kendini "Tek kişilik dev kadro" diye adlandıran mekan sahibi Şanlıurfa'lı Fatih Şimşek, güler yüzlü ve hızlı servis ile işletmecilikte de bölgeye ayrı bir heyecan yaratmış. 10 yılı aşkın süredir bu meslekte olduğunu belirten Şimşek, 1,5 seneyi aşkın süredir de Koqorecci çatısı altında müşterilerine hizmet verdiklerini kaydetti.

HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERİYOR

60 kişinin çok rahat ağırlanabileceği, rahatça ailece keyifle yemek yiyebileceğiniz görsel açıdan da sizleri mutlu edecek bir mekan olan

Koolmijnlaan 59, 3550 Heusden-Zolder, Belçika adresinde bulunan Koqorecci'nin çalışma saatleri de şu şekilde;

Pazartesi 17:00–01:00
Salı Kapalı
Çarşamba 17:00–01:00
Perşembe 17:00–01:00
Cuma 17:00–03:00
Cumartesi 17: 00–03:00
Pazar 17:00–01:00
 
Son Güncelleme: 01.06.2019 17:32
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