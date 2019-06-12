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Azı dişi, çocuğun cinsel organından çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Morozov Çocuk Hastanesi'ndeki doktorlar, 13 yaşındaki çocuğun testislerinde bir yumruyu tümör sandı, yumru azı dişi çıktı.

Azı dişi, çocuğun cinsel organından çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Morozov Çocuk Hastanesi'ndeki doktorlar, 13 yaşındaki çocuğun testislerinde bir yumruyu tümör sandı, yumru azı dişi çıktı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:38
Azı dişi, çocuğun cinsel organından çıktı

Azı dişi, çocuğun cinsel organından çıktı

Yetişmekte olan erkek çocuklarında nadiren görülen olay Rus milim adamlarını şaşkına çevirdi.

13 yaşındaki çocuğun azı dişi cinsel organından çıktı!Moskova'da bulunan Morozov Çocuk Hastanesi doktorları, 13 yaşındaki çocuğun testislerindeki yumruyu görünce bir çeşit tümör olduğunu düşünerek direkt operasyona karar verdi. Bu nadir olayın şimdiye kadar 159 erkek çocuğunda görüldüğü bildiriliyor.

Fakat yumrunun sebebinin, çocuğun diş etinde olmayan ve diş eti yerine testislerin içinde büyümeyi tercih eden bir azı diş olduğunu anlayınca şok oldular. Doktorlar, kök hücre sorunu nedeniyle doğumdan önce gelişmeye başlayan teratoıd tümörü olarak adlandırılan ve nadir görülen bir durum olduğunu söylediler.


Bütün operasyonlar içerisinde en nadir görüleni, cerrah Dmitry Tarusin tarafından gerçekleştirildi. Dmitry, gencin şu an herhangi bir doğurganlık sorunu olmadığını ve ilerleyen yaşlarda da olmayacağını vurguladı. Hastanede yetkilileri durumu 'gerçekten eşi benzeri olmayan bir vaka' olarak tanımladı.


Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre 159 erkeğin testisleri çeşitli sebeplerle alındı. Onlara kıyasla bu çocuk doğru teşhis konulduğu için şanslı denebilir. Hastalığın yanlış teşhisi veya teşhis için geç kalınması gibi sebeplerden ötürü birçok hastaya testis alma operasyonu yapıldı. Ama bunların birçoğu yine kurtarılabilirdi.
 

Anahtar Kelimeler:
Azı DişiMorozov Çocuk Hastanesi
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