Edirneli Şoför Pelin'i Trump'ın kızı Ivanka örnek gösterdi

Ekmek parası için direksiyon başına geçerek, erkeklerin bile güçlükle yaptığı otobüs sürücülüğüne soyunan Edirneli Pelin Aslantaş'ın hikayesi bütün dünyanın gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donld Trump'ın kızı Ivanka Trump, Unwomen.org sitesinde yayınlanan 'Otobüs sürücüsü kadın Pelin'in hikayesi'ni 4.5 milyon takipçisiyle paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka, Birleşmiş Milletler’in (BM) kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UNWomen’ın girişimiyle Edirne’de otobüs şoförü olarak çalışan Pelin Aslantaş’ın (44) hikâyesini tüm dünyaya duyurdu. Trump'ın kızı, dün Twitter hesabından Aslantaş’ın UnWomen’ın sitesinde yer alan hikâyesini “Otobüs şoförü Pelin’in hikâyesine göz atın” diyerek paylaştı.

8 Mart Kadınlar Günü’nde yayınlanan, 202 erkek arasında tek kadın şoför olduğunu anlatan Pelin Aslantaş haberini, 4.5 milyona yakın takipçisi olan Ivanka Trump paylaştı

