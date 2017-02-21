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21 Şubat 2017 Salı 16:50

Eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yaptı

  Azerbeycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in  , Mihriban Aliyeva'yı (52) anayasanın ilgili maddeleri gereği "cumhurbaşkanı birinci yardımcısı" görevine atadığı bildirildi.

Eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yaptı
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Eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yaptı

   Azerbeycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in  , Mihriban Aliyeva'yı (52) anayasanın ilgili maddeleri gereği "cumhurbaşkanı birinci yardımcısı" görevine atadığı bildirildi.
   Azerbaycan'da 26 Eylül 2016'da yapılan referandumla anayasada bazı değişiklikler yapılmıştı. Seçmenlerin yüzde 86,6'sının "evet" oyu kullandığı referandumla, "cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı" ve "cumhurbaşkanı yardımcıları" makamlarının oluşturulmasına karar verilmişti.
 Yeni anayasaya göre bu makamlara atamalar ve görevden almalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkileri, dokunulmazlık hakkına sahip cumhurbaşkanı birinci yardımcısına geçecek.


Hürriyet
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Anahtar Kelimeler
AzerbeycanHaydar AliyevMihriban Aliyev
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