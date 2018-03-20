Eski cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında

Fransa'da şok...Eski cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltına alındı.Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin gözaltına alındığı açıklandı. Reuters'ın son dakika şeklinde servis ettiği haberde, Nanterre polisin Sarkozy'nin 2007'deki seçim kampanyasının finansmanında usulsüzlük sebebiyle eski cumhurbaşkanının sorgulandığı aktarıldı.Sarkozy’nin 2007’deki seçim kampanyasında Libya’dan aldığı finansal destek soruşturuluyordu. Seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sorgulanan Sarkozy, 2007-2012 arasında Fransa’nın Cumhurbaşkanı olarak görev alıyordu.

Fransa’nın çok okunan gazete ve medya kuruluşlarından Le Monde ve Mediapart’ın aktardığı ve Reuters’ın da Fransız yetkililere dayandırdığı haberde Sarkozy’nin Nisan 2013’te açılan soruşturma kapsamında kapsamında ilk defa sorgulandığı aktarıldı. Le Monde, Sarkozy’nin gözaltı süresinin 48 saate kadar çıkabileceğini okuyucularına duyurdu. Reuters’ın aktardığı haberde Fransa’nın eski cumhurbaşkanı bu sabah gözaltında sorgulanırken yetkililer, “Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanındaki usulsüzlük şüphesiyle sorgulandı” ifadesini kullandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre ise Kasım 2016’da Ziad Takieddine isimli bir aracı Trablus’tan Paris’e 2006’nın sonunda ve 2007’nin başında 5 milyon euro götürdü.Sözcü'nün haberine göre bu parayı Claude Gueant’a veren Takieddine daha sonra bu paranın Sarkozy’e aktarıldığını söyledi. Öte yandan Reuters’ın haberinde Sarkozy’nin eski bakanlarından ve yakın dostu Brice Hortefeux’nun da polis tarafından sorgulandığı aktarıldı.