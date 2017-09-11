Floridalı magandalar kasırgaya ateş etti, polis uyardı

Amerika'nın kabusu haline gelen Irma Kasırgası can almaya devam ederken, Florida sahilinde bir kişinin elinde silahla ateş açması günün konusu oldu.

Sosyal medyadan bir kişinin 'kasırgaya ateş edin' etkinlik çağrısına çok sayıda kişi 'tamam' yanıtını verince Florida polisinden "Kasırgaya sakın ateş etmeyin. Yan etkileri tehlikeli olabilir" uyarısı geldi. irma kasırgısana ateş açan bir kişi ise polisin uyarısını dikkate aldığı cevabını verdi.



Florida polisi, kasırgaya ateş açanların neden olabileceği ölümcül kazaları bir grafikle anlatmaya çalıştı.



Kasırgaya ateş açanların sayısının fazla olduğunu ileri süren Floridalı sosyal medya kullanıcıları uyarılara rağmen hala sokakta gezenlerin olduğunu ileri sürdü.

Florida polisi ise 'Tüm uyarılara rağmen hala sokakta dolaşmanın intihar olacağı uyarısında bulundu.



İRMA'YA KAFA TUTMANIN BEDELİNİ CANIYLA ÖDEDİ

Karayipler'de bulunan Barbados adasında Irma Kasırgası'nın yarattığı dalgalarda sörf yapmak isteyen 16 yaşındaki Zander Venezia boğularak hayatını kaybetti



Geçtiğimiz hafta Irma Kasırgası'nın yerle bir ettiği Karayip adası Barbados'tan yürek burkan bir haber geldi. 16 yaşındaki genç sörfçü Zander Venezia'nın, kasırganın meydana getirdiği dalgalarda sörf yapmaya çalışırken boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer profesyonel sörfçülerle birlikte dalgalara kafa tutan Venezia'ya, yüksek dalgalardan birinin çarptığı ve genç sörfçünün bu darbe sonrası bilincini kaybettiği düşünülüyor.

Olay yerinde bulunan diğer sörfçüler ve fotoğrafçıların Venezia'yı acele bir şekilde sudan çıkardığı ve kalp masajı yaptıkları ancak Venezia'nın buna tepki vermediği belirtildi.

Atlantik'te görülen en güçlü kasırgalardan biri olarak kayıtlara geçen Irma, Karayipler, Orta Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 30 kişinin ölümüne neden olmuştu.

ABD'nin Florida eyaletinde 6.5 milyon kişinin tahliyesine neden olan Irma Kasırgası, ABD'nin iç kesimlerine doğru ilerledikçe etkisini kaybetti. Irma'nın seviyesi son olarak Kategori 1'e düşürüldü.