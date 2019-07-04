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Güneş tutulmasının ardından yanardağ patladı

Deprem uzmanları uyardı, korkulan olmadı, ancak İtalya'da yanardağa patladı, en az 1 ölü var..

Güneş tutulmasının ardından yanardağ patladı

Deprem uzmanları uyardı, korkulan olmadı, ancak İtalya'da yanardağa patladı, en az 1 ölü var..

04 Temmuz 2019 Perşembe 01:58
Güneş tutulmasının ardından yanardağ patladı

Güneş tutulmasının ardından yanardağ patladı


Dünya güneş tutulmasına odaklanırken, felakete neden olan büyük deprem beklentileri boşa çıktı, ancak iki kıtada birden yanarağ patlamaları meydana geldi. 

İtalya'da Stomboli adasındaki aynı isimli yanardağda art arda patlamalar meydana geldi. Yanardağın üzerinde oluşan duman kütlesi çoğu bölgeden görüldü. Patlamaların ardından 1 dağcı öldü, 2 kişi ise yaralandı.


Patlamalar, İtalya’nın Stromboli adasındaki, adayla anı ismi taşıyan yanardağda, yerel saatle 16.30 sıralarında meydana geldi. Yanardağın tekrar aktif hale geldiği belirtilirken; tırmanış yapan 1 dağcının patlamalar sebebiyle hayatını kaybettiği; 2 kişinin ise yağan taş parçaları sebebiyle yaralandığı belirtildi.

Yerel medya, sahil güvenlik ekiplerinin, adadan ayrılmak isteyenleri ve gerekli olması durumunda adadaki insanların tahliyesi için adaya sevk edildiğini duyurdu. Ayrıca, yanardağın altında bulunan küçük bir köyde yaklaşık 100 turistin bulunduğu bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
PatlamaYanardağDeprem
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