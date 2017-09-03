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Hidrojen bombası yapay deprem üretti, ortalık karıştı

Kuzey Kore'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin hidrojen bombası denemesinden kaynaklandığı açıklandı, Japon savaş jetleri havalandı.

Hidrojen bombası yapay deprem üretti, ortalık karıştı

Kuzey Kore'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin hidrojen bombası denemesinden kaynaklandığı açıklandı, Japon savaş jetleri havalandı.

03 Eylül 2017 Pazar 13:31
Hidrojen bombası yapay deprem üretti, ortalık karıştı

Hidrojen bombası yapay deprem üretti, ortalık karıştı


Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini yaptığı bölgede, 10 km derinlikte meydana gelen depremin doğal yollardan olmadığı, insan etkisiyle olduğu belirtiliyor.

Pyongyang'dan yapılan açıklamada, kıtalararası balistik füze tarafından taşınabilecek başarılı bir hidrojen bombası denemesi gerçekleştirildiği duyuruldu.

Kuzey Kore'nin 2017 içerisinde yaptığı altıncı nükleer denemesinin, diğer denemelerden tam 10 kat daha güçlü bir patlamaya yol açtığı ifade edildi.

Deprem Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Çin'den, güneyindeki Güney Kore'nin başkenti Seul'e geniş bir alanda 5 ile 10 saniye arasında bir sarsıntı olarak hissedildi.

Depremden saatler önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni bir hidrojen bombasıyla görüntülenmişti. Aynı saatlerde aynı bölgede Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesi yapması bekleniyordu.

Anahtar Kelimeler:
Hidrojen Bombası
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