Hollandalı tur operatöründen THY kararı

Hollandalı tur operatörü GO Explore son günlerde iki ülke arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Güney Afrika seyahatlerinde THY uçaklarını kullanmama kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde anayasa referandumunda 'Evet' kampanyası yapmak için bu ülkeye gitmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konvoyona engel olunması i iki ülke arasında siyasi tansiyon yükselmişti.
Hollanda basınında yer alan habere göre, bu gelişmelerin ardından Hollandalı tur operatorü GO Explore, Güney Afrika'ya olan seyahatlerde THY uçaklarını kullanmama kararı aldı.