İran'dan intikam yemini; İntikamımız unutulmaz olacak!

İran Devrim Muhafızları Ahvaz kentinde askeri geçit törenine yapılan ve 12'si Devrim Muhafızı 25 kişinin ölümüne yol açan saldırının faillerinden 'unutulmaz ve ölümcül bir intikam' alacağını duyurdu.



Ahvaz kentinde Arap ayrılıkçılar tarafından üstlenilen saldırıda 12'si Devrim Muhafızı 25 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırı Devrim Muhafızları'na ülkenin yakın tarihinde yapılan en ölümcül saldırı olmuştu. Ancak ölenlerin sayısı konusunda farklı haber ajansları farklı bilgiler de verdi. Bazı haber ajansları ölenlerin sayısının 28, bazıları da 29 olduğunu duyurdu.

'BÖLGEDE VE ÖTESİNDE TAKİP EDECEĞİZ'

Devrim Muhafızları failleri 'bölge ve ötesinde takip etmeyi istediklerini' de açıklamalarında belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani söz konusu El Ahvaziyye adlı grubu isim vermeden ABD destekli bir Körfez ülkesinin mali ve askeri açıdan desteklemekle sorumlu tutmuştu.

BAE MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Bu arada Press TV Birleşik Ara Emirlikleri'nin İran maslahatgüzarının saldırı ile ilgili 'Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir siyasi danışmanın saldırganca yorumları' nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.

Söz konusu siyasi danışmanın ismi ya da yaptığı yorum hakkında bilgi paylaşılmadı.

Daha önce de İran El Ahvaziyye grubu mensuplarını barındırdıkları gerekçesiyle Hollanda, İngiltere ve Daniamarka'ya resmi protesto notası göndermiş ve bu ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa çağırmıştı.