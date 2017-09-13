İsrail Eski Genelkurmay Başkanı: PKK terör örgütü değil



Amerika'da bir konferansta konuşan İsrail eski Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Yair Golan, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini söyledi. Amerika'nın terör örgünü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye binlerce TIR ağır silah yardımı yaptığı, Türkiye sınırında tehlikeli gelişmelere zemin hazırladığı bir sırada, İsrail'den ilk kez PKK konusunda eski bir asker de olsa üst düzey bir yetkilinin sözleri dikkat çekici.

Türkiye'nin PKK terörü ile mücadelesinde İsrail'in önemli katkıları oldu. PKK'lı teröristlere yönelik ilk sınır ötesi hava operasyonlarında, İsrail, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği istihbarat desteği, dönemin yetkilileri tarafından özellikle vurgulanıyordu. Muhtemelen 30 yıl önce İsrail Ordusu içinde önemli bir görevi bulunan, bir dönem Genelkurmay Başkanlığı yapan Yair Golan'ın PKK gibi eli kanlı bir organizasyonu terör örgütü görmemesi, İsrail'in son dönemde Barzani'ye verdiği desteğin altını güçlendirmek olarak da yorumlanabilir.

Yair Golan'a göre PKK bir yeraltı örgüt ve terörist değil. Kürdistan'ın kurulmasına olumlu baktığını söyleyen General Yair Golan "kisisel perspektifimden baktıgımda Ortadoğu'da Kürdistan devletinin olması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle PKK terör örgütü değil diyorum. Belki manşetlerde terör örgütü olarak üretildi ama, ben olaylara bakıyorum" dedi.

Golan şunları söyledi: "Ben sınırları kesin çizemem. Ancak gelişen olaylarda şunu cizebilirim ki, İranli Kürtler, Iraklı Kürtler ve Turkiyeli ve Suriyeli Kurtlerin olması isteniyor. Bizim zamanımızda bu gercekleşmeyecek. Temelde İran'in ve Ortadogu'nun istikrarsız durumuna baktığımızda, bu bataklığın içinde Kürt olayının istikrarlı durumunu görebiliriz. Kötu bir fikir değil" dedi.



Kaynak: Maariv Gazetesi

Tercüme: Mentes Azuz