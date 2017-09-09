Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Birinci transfer dönemi sona erdi
Birinci transfer dönemi sona erdi
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı

Kasırga öncesi 6.5 milyon kişi tahliye ediliyor

İrma Kasırgası ABD kıyılarına ulaşmak üzere, saate hızı 300 KM'ye ulaşan İrma Kasırgası Küba'yı teğet geçerek Florida kıyılarını vurması bekleniyor.

Kasırga öncesi 6.5 milyon kişi tahliye ediliyor

İrma Kasırgası ABD kıyılarına ulaşmak üzere, saate hızı 300 KM'ye ulaşan İrma Kasırgası Küba'yı teğet geçerek Florida kıyılarını vurması bekleniyor.

09 Eylül 2017 Cumartesi 20:51
Kasırga öncesi 6.5 milyon kişi tahliye ediliyor

Kasırga öncesi 6.5 milyon kişi tahliye ediliyor

Amerika'nın kabusu haline gelen kasırgaların en şiddetlisi Florida kıyılarına ulaştı. 6.5 milyon kişi, saatte hızı 300 KM'yi bulan İrma Kasırgası yüzünden tahliye ediliyor. Karayipler adalarını yerle bir eden ve 26 kişinin ölümüne neden olan Irma Kasırgası, Küba'nın kuzeyini geçerek ABD sahillerine ulaştı. 'Canavar kasırganın' bir sonraki durağı ise ABD'nin güney eyaleti Florida olacak. Anakaraya ulaştıkça 300 kilometrelik hızı gerileyen ve 270 kilometre/saat'e düşen Irma'nın kategorisi 5'ten 4'e düşürüldü ancak yetkililer kasırganın yine de ölümcül olacağını belirtiyor.

BENZİN İSTASYONLARINDA YAKIT SIKINTISI

Bölgede perşembe günü önünde uzun kuyrukların olduğu birçok benzin istasyonunda cuma günü yakıt bitmesi ve bazılarının kapatılması sonucu sıralar da kendiliğinden yok oldu.

Florida Valisi Scott, tahliye bölgelerindeki akaryakıt istasyonu sahiplerine yaptığı çağrıda mümkün olduğu sürece istasyonlarını açık tutmalarını istedi. Scott, "Çalışanlarınızın güvenli şekilde bölgeden çıkabilmeleri için polisin eşlik etmesini sağlayacağız" dedi.

Kasırganın Cumartesi geç saatlerde Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu (FEMA) kasırganın Florida'yı yerle bir edebileceğini belirtiyor.

Olağanüstü hal ilan edilen eyalette, 6.3 milyon kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Bu aynı zamanda ülke tarihinde görülen en yüksek tahliye rakamlarında biri. Georgia eyaletinde ise kıyı bölgelerinde yaşayan 540 bin kişinin tahliye edileceği belirtildi.

FLORIDA'DA 1 MİLYON KİŞİ BARINAKLARDA

Miami-Dade idari bölgesinde 10 bin kişi kasırga nedeniyle barınaklarda yaşamaya başladı. Bu bölgede de ABD tarihinin en büyük tahliyelerinden birinin gerçekleşebileceği kaydedildi.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida'daki barınakların 1 milyon kişiyi alabileceğini duyurdu. Kasırga nedeniyle yeni barınaklar açılırken, Atlanta'da birçok otele tahliye edilen vatandaşlar yerleştirildi.

Irma'nın Florida dışında Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Tennessee'de de şiddetli yağışlara neden olması öngörülüyor.

TRUMP'TAN KASIRGA UYARISI

Florida Valisi Rick Scott, kasırga konusunda eyalet sakinlerine yaptığı uyarıda, "Zamanımız daralıyor. Tahliye bölgesindeyseniz şimdi gitmeniz gerekiyor. Bu, eyaletin daha önce hiç görmediği derecede yıkıcı bir fırtına." ifadelerini kullandı.

Vali Scott halka uyarısında ayrıca Irma'nın eyalette daha önce yaşanan Andrew Kasırgası'ndan çok daha büyük olacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump da haftalık ulusa seslenişinde, Irma Kasırgası'nın "kesinlikle yıkıcı potansiyeli olan bir fırtına" olduğu uyarısını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
IrmaKasırga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da deprem; Ölü sayısı yükseliyor
Meksika'da deprem; Ölü sayısı yükseliyor
Meksika açıklarında 8 büyüklüğünde deprem; Tsunami alarmı verildi
Meksika açıklarında 8 büyüklüğünde deprem; Tsunami alarmı verildi
İrma Kasırgası; 14 kişi can verdi, halk sığınaklara koştu
İrma Kasırgası; 14 kişi can verdi, halk sığınaklara koştu
Amerika, Suriye'nin kıstırdığı DEAŞ'li teröristleri kurtardı
Amerika, Suriye'nin kıstırdığı DEAŞ'li teröristleri kurtardı
Hidrojen bombası yapay deprem üretti, ortalık karıştı
Hidrojen bombası yapay deprem üretti, ortalık karıştı
PYD'li teröristler Münbiç'te ÖSO'ya saldırdı
PYD'li teröristler Münbiç'te ÖSO'ya saldırdı
Edirneli Şoför Pelin'i Trump'ın kızı Ivanka örnek gösterdi
Edirneli Şoför Pelin'i Trump'ın kızı Ivanka örnek gösterdi
S-400 Füzesi için son anlaşma imzalandı
S-400 Füzesi için son anlaşma imzalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim