Londra'da terörist saldırı; 9 ölü var, saldırganlar vuruldu

ÜÇ FARKLI OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

TRUMP, MAY'İ ARADI

Avrupa'yı dehşete düşüren araçlı terör saldırıları, dün Londra'da 9 kişinin ölümüne neden oldu. İngiltere'nin başkentindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüsün yayaların üzerine sürüldüğü, daha sonra saldırganların araçtan inerek çevredekileri bıçakladığı ve olayda 3'ü saldırgan 9 kişinin öldüğü bildirildi. İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüs şoförünün aracını köprüdeki yayaların üzerine sürdüğü bildirildi.Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şöförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü kaydedildi.Görgü tanıkları, köprüde 20'ye yakın kişinin yaralandığını söylüyor. İngiliz polisi, silahlı olabileceği düşünülen 3 kişiyi arıyor. Edinilen bilgiye göre, İngiliz polisi olaylarda 1'den fazla ölünün olduğunu bildirdi. Polis, üç farklı olaya müdahale etti ve Londra Köprüsü etrafında yaşayan insanlara bu gece başka bir yerde kalmalarını söyledi.Ayrıca Londra'da bulunan köprüde gerçekleşen saldırıda yaralananlar arasında bir Türk kadınının olduğu da iddia ediliyor.Polisten yapılan açıklamada, Londra Köprüsü ve yakınındaki’nda dün gece yerel saatle 22.00 civarında yaşanan saldırılarda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıyı düzenleyen 3 erkeğin vurularak öldürüldüğü bildirildi.Açıklamada, köprü üzerinde yayaları ezen minibüsün daha sonra köprünün güney ucunda bulunan Borough Pazarına yöneldiği, burada araçtan çıkan 3 saldırganın çevrede bulunanları bıçakladığı ifade edildi.Polis, saldırıda yaralanan 20 kişinin 6 farklı hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Saldırılarda yaralananlar arasında bir de polisin bulunduğu belirtildi. Saldırganların bomba düzeneğini andıran yelekler giydiği ancak bunların gerçek çıkmadığı kaydedildi.Öte yandan İngiltere Başbakan'ı Theresa May, gerçekleşen olayları "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Başbakan May, bugün acil güvenlik toplantısı yapacak.ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May'i telefonla arayarak, Londra'daki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini ilettiği bildirildi.Beyaz Saray, Trump'ın May'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Trump'ın terör saldırısının ardından May'le telefonla konuştuğu belirtilerek, "Başkan, 3 Haziran'da Londra'da gerçekleştirilen vahşi terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti." ifadelerine yer verildi.Ayrıca, Trump'ın suçluların adalet karşısına çıkarılması için ABD'nin tam destek vereceğini kaydettiği belirtildi.ABD Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama yaparak saldırıyı kınadı.Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, İngiliz yetkililerin saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü belirtilerek, ABD'nin her türlü yardımı sunmaya hazır olduğu vurgulandı.