Londra'da yangın, çok sayıda ölü var

Londra'nın batısında bulunan Latimer Road'daki 27 katlı bir apartmanda çıkan yangında binanın tamamı alevler içinde kaldı.Londra İtfaiye Müdürlüğü yangında hayatını kaybedenler olduğunu açıklarken yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.Londra İtfaiye Genel Sekreteri Dany Cotton yaptığı açıklamada, "29 yıllık meslek hayatımda böylesine bir yangın görmedim. Bina ikinci katından yukarıya doğru yanıyor. Şu an yangına 40 itfaiye aracı ve 200'ün üzerinde itfaiyeciyle müdahale ediliyor. Üzülerek belirtmeliyim ki yangında hayatını kaybedenler var. Binanın büyüklüğü ve yapısı nedeniyle can kaybı sayısı henüz kesin değil. Yangının sebebi ise halen belli değil." dedi.Yerel saatle 00:54'te başladığı belirtilen yangını söndürmek için 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı tüm gece boyunca görev yaptı. Yüzlerce kişinin yaşadığı tahmin edilen binada 120 daire olduğu ve bazı bina sakinlerinden haber alınamadığı belirtiliyor.Yetkililer yerel saatle 06:00 itibariyle 30 yaralının 5 ayrı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.