Market sırası bekleyen çocuğun boynunu kırmaya kalktı



Akıllara durgunluk veren olay Ukrayna'da meydana geldi. Henüz adı açıklanmayan bir adam, markette kasa sırası beklerken yanında bulunan bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı. Olaya anında müdahale eden genç bir kadın ise saldırganı yumruk darbeleriyle etkisiz hale getirdi.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir süpermarkette meydana gelen korkunç saldırı sonrası çocuk saldırganın elinden güçlükle kurtarıldı. Süpermarketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir adamın markette kasa sırası beklediği anlarda yanına gelen bir çocuğun kafasını tuttuğu ve boynunu kırmaya çalıştığı görüldü.

Saldırganın arkasında bulunan kadının hızlıca olaya müdahale ettiği; saldırgana birkaç defa vurarak durdurduğu görülürken; başka bir adamın ise saldırganı kaldırarak olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.

Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını; saldırganın akli dengesinin yerinde olmayabileceği ya da alkol veya uyuşturucu etkisinde olabileceği ihtimali üstünde durduğunu duyurdu.