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Meksika'da deprem; 7.1 42 can aldı

Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi, Meksiko Eyaleti Valisi Eruviel Avila Villegas, en az 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Meksika'da deprem; 7.1 42 can aldı

Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi, Meksiko Eyaleti Valisi Eruviel Avila Villegas, en az 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

20 Eylül 2017 Çarşamba 00:21

Meksika'da deprem; 7.1 42 can aldı
Meksika'da meydana gelen depremde can kaybı artıyor. Daha önce 22 kişi olarak duyrulan ölü sayısı 42'ye yükseldi.

Meksika'da 7.4 olarak açıklanan depremin büyüklüğü 7.1'e düşürüldü. 27 bina çöktüğü, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Meksika'da meydana gelen şiddetli depremde insanlar sallanan binalardan kaçarak sokaklara koştu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusundaki depremin, 51 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.


Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Halk panik içerisinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.

Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika'da 19 Eylül 1985'de meydana gelen 8,1 şiddetindeki deprem en az 5 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

Öte yandan, bugün 1985'te 5 bin kişinin öldüğü depremin de yıl dönümüydü.

Son Güncelleme: 20.09.2017 00:25
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