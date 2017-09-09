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Meksika'da deprem; Ölü sayısı yükseliyor

Meksika'da meydana gelen depremde ölü sayısının 61 olduğu açıklandı.

Meksika'da deprem; Ölü sayısı yükseliyor

Meksika'da meydana gelen depremde ölü sayısının 61 olduğu açıklandı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:20
Meksika'da deprem; Ölü sayısı yükseliyor

Meksika'da deprem; Ölü sayısı yükseliyor

Meksiko ve Guatemala'da hissedilen ve Meksika’nın güney kıyısını vuran 8.1 şiddetindeki depremin ardından Katia Kasırgası da ülkenin doğusunu vurdu. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto, ülke genelinde 50 milyon kişi tarafından hissedilen depremin yüzyıl içindeki en şiddetli deprem olduğunu söyledi. Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, twitter hesabından yaptığı açıklamada Oaxaca eyaletinde 45 kişinin Chiapas eyaletinde 10 kişinin, Tabasco’da ise 3 kişinin öldüğünü söyledi. Depremde toplam ölü sayısının ise 61 olduğu açıklandı. Depremden en çok etkilenen Chiapas ve Oaxaca eyaletlerinin ülkenin en fakir bölgeleri olduğu belirtildi.
Eylül 1985’de meydana gelen 8.0 şiddetindeki depremde Meksiko City civarında 9 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

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