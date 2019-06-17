Mısır Devlet Başkanı Mursi mahkemede hayatını kaybetti



Mısır'da seçilmiş son devlet başkanı Muhammed Mursi yargılanmak üzere götürüldüğü mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Hüsnü Mübarek'in yerine seçimle yönetime gelen, Sisi'nin düzenlediği askeri darbe ile iktidardan indirilen ve cezaevine konulanr Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Ölüm haberini Mısır'ın mevcut devlet başkanı Sisi duyurdu. Duruşma sırasında üç kez konuşmak için söz hakkı isteyen Muhammed Mursi'nin tam konuşmaya başladığı sırada fenalaştığı bildiriliyor. Mursi'nin avukatlarının verdiği bilgiye göre, salona sağlık ekiplerinin 10 dakika geç gelerek yere yığılan meşru Devlet Başkanı'na müdahale etti.

ERDOĞAN MISIR HALKINA BAŞSAĞILIĞI DİLEDİ

Ben de arabadan inerken haber aldım. Maalesef mahkeme salonunda cerayan etmiş. Ben; Mursi kardeşimize, şehidimize allahtan rahmet diliyorum. Demoktratik yollarla, yüzde 52'lik oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi ve şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci, Mısır'ın başına geçen zalim Sisi, 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmişti ve batı bu idamlara sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken Mısır'da katil Sisi'nin davetiyle oradaki toplantıya icabet emişlerdir. Bu iki yüzlülük, değil çok yüzlülüktür.



MUHAMMED MURSİ KİMDİR?

Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde, Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde doğdu. Beş kardeşin en büyüğü olan Muhammed Mursi ilk eğitimini orada aldı. Babası çiftçi annesi ise ev hanımıydı. Mühendislik lisansını Kahire Üniversitesi'nde aldı (1975 ve 1978). Mühendislik doktorasını Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamladı (1982). Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu (1982-1985). Ardından eğitim vermek için Mısır'daki Zagazig Üniversitesi'ne geldi.

İdeolojik bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde siyasete atıldı. Mursi 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman Kardeşler'in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi. Tam 5 yıl Mısır Halk Meclisi üyeliği yaptı. 2011 Mısır Devrimi'ne muhalif bir lider olarak destek verdi ve 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman Kardeşler'in kurduğu, Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi.

2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimleri'nde Müslüman Kardeşler'in aday gösterdiği Hayrat Şatır'ın adaylığı düşünce, yerine Muhammed Mursi seçildi. Yoğun seçim kampanyası yürüttü. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. cumhurbaşkanı oldu.

2012–13 Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu askeri bir müdahale ile yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve yandaşlarına direnmelerini söyledi. Muhammed Mursi'nin gözaltına alındığı, ev hapsinde tutulacağı bildirildi.

16 Mayıs 2015 günü mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. 16 Haziran 2015 günü hakkında açılan "casusluk" davasından müebbet hapse mahkum olurken, "cezaevi baskınları" davasında ise mahkeme idam kararını onadı.