Moskova'da terör alarmı; 20 bin kişi tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan'ın da bulunduğu bölgede en az 10 bin kişi, terörist saldırı gerekçesiyle işyerlerinden, AVM ve ofislerinden tahliye edildi. Life.Ru adlı haber sitesi tahliye edilenlerin sayısını 20 bin kişi olarak duyurdu. RİA'nın geçtiği haberde en az 30 büyük sitenin tamamen boşaltıldığını haber verdi.

Moskova polisini üst düzey alarma geçiren olayın ardından alışveriş merkezleri, tren istasyonları ve üniversitelerdeki 10.000'den fazla kişi bomba şüphesi nedeniyle tahliye edildi.

Rusya haber ajansı TASS'a göre, Moskova'da 20'den fazla mekan bomba paniği nedeniyle tahliye edildi.

Olayda, uzman birliklerin ve müdahale köpekleri bulunan memurların binaları incelediklerini belirtildi.

Etkilenen yerler arasında başkentin en büyük demiryolu istasyonlarından üçü, Kızıl Meydan'ın yanında bulunan ünlü alışveriş merkezi GUM da dahil olmak üzere bir düzineden fazla alışveriş merkezi ve içlerinde Moskova Devlet Tıp Üniversitesi ve Moskova Devlet Enstitüsü de olmak üzere en az üç üniversite yer aldı.