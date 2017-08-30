PYD'li teröristler Münbiç'te ÖSO'ya saldırdı



Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'liler, Münbiç yakınlarında Özgür Suriye ordusu güçlerine saldırdı. Amerika'nın destek verdiği ve TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Ankara'yı aylarca oyalarak Münbiç'e yerleştirdiği PYD'li teröristlerle ÖSO arasındaki çatışmanın bölgede gerginliğin tırmandığındı bildiriliyor. Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’te, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile ABD askerleri arasında kısa süreli bir çatışma yaşandığı öne sürüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, geçen hafta, Münbiç-Rakka yolu üzerinde şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki PYD/YPG hedeflerine ÖSO güçlerince ateş açıldı.

ÖSO güçlerinin, ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye de ateş açtığı iddia edildi. ABD askerlerinin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı. ÖSO kaynakları ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada ABD destekli PYD'li teröristlerin Amerikan bayraklı mevzilerden ateş açtığını kendilerinin de karşılık verdiğini duyurdu.

Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi. ReutersHaber Ajansı’nın geçtiği habere göre de Amerikalı askeri sözcü, koalisyon güçlerine muhaliflerin birkaç kez ateş açtığını ve karşılık verildiğini öne sürdü. CNN International Televizyonu ise olayın ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Ankara’da bulunduğu sırada yaşandığını iddia etti.