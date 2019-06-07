Rusya açıkladı, S-400 teslimatı 2 ay sonra başlayacak

ABD'yi çileden çıkaran Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerin Türkiye'ye ne zaman sevk edileceği, Moskova'dan yapılan açıklama ile kesinlik kazandı. Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi Rostec, S-400 füzeleri'nin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlayacaklarını açıkladı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi tesliminin 2 ay sonra başlayacağını belirtti.

SPIEF 2019’da Rus NTV televizyonuna konuşan Çemezov, “Her şey yolunda. İki ay sonra teslimata başlayacağımızı düşünüyorum. Ön ödeme yapıldı, kredi verildi. Kredi paralar harcandı, teçhizat üretildi. Ayrıca eğitimi de tamamladık” diye açıkladı.

TÜRK PİLOTLARA SINIRDIŞI TEHDİDİ

Öte yandan, ABD yönetiminin, bu ülkede Türkiye'nin parasını peşin ödeyerek satın aldığı F-35 savaş uçakları için eğitim gören Türk pilotlarını Temmuz ayı sonunda sınır dışı edeceği, Türk pilotları için ABD askeri üslerine giriş izinlerinin de iptal edileceği iddia edildi.

Ankara'nın böyle bir durumda, Amerikan pilotlarının da Türk hava alanlarına giriş izinlerini iptal ederek misillemede bulunması bekleniyor. Halen NATO kapsamında çok sayıda havalimanında Amerikan savaş uçağı ile pilot bulunuyor. Böyle bir misillemenin Ankara'da gündeme gelip gelmedi henüz bilinmiyor.

Terör örgütü PKK'yı ağır silahlarla donatan ABD yönetimi, önceki gün Doğu Akdeniz'de işbirliği yapacak güvenilik ortağa ihtiyacı olduğunu açıklamış, adeta Türkiye dışında yeni partner adayı olarak gördüğü ülkelere göz kırpmıştı