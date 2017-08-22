S-400 Füzesi için son anlaşma imzalandı

Türkiye ile Rusya arasında bir yıldır devam eden S-400 füzelerinin tedariki konusunda nihai anlaşmanın imzalandığı açıklandı. S-400'lerin ihracatçısı konusundaki Rosoboronexport tarafından yapılan açıklamada, füzelerin satışı konusunda resmi imzalar atıldı, sevkiyat yöntemi konusunda iki ülke yetkililerinin teknik görüşmeleri sürüyor. Füzelerin Türkiye'ye nasıl teslim edileceği konusunda devam eden çalışmalar son sözleşmenin bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Russia Today, ihracatçı firmaya dayandırdığı haberinde Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye satılması konusunda kontratın imzalandığını iddia etti.

Öte yandan bir diğer Rus yayın organı Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 füzesi sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili çalışmaların iki ülke tarafından sürdürüldüğünü ifade ederek, sözleşmenin imzalanmak üzere olduğunu ancak henüz yürürlüğe girmediğinin altını çizdi.

Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bir süre önce yaptığı açıklamada S-400'ler konusunda anlaşmanın nihai noktada olduğunu belirtmişti.

Amerikan yönetiminin tepkisine neden olan S-400 füze anlaşması Ankara Moskova hattında yeni savunma işbirliğinin kapısını aralayacak. Her iki ülkenin de savunma çevreleri Türkiye ile Rusya arasında uçak krizinin ardından yeniden geliştirilmeye çalışılan ilişkilerin askeri boyutu konusunda önemli imkanlar olduğu vurguluyor.